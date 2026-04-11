DEG bestätigt Neuzugang aus Bremerhaven

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG baut weiter an ihrem Team für die Saison 2026/27: Vom DEL-Club Fischtown Pinguins kommt Stürmer Fabian Herrmann an den Rhein.

Der 24-Jährige ist in den vergangenen zwei Spielzeiten für die Nordlichter aufgelaufen(26 Punkte in 110 Begegnungen), hat zuvor aber auch drei Jahre für den EC Bad Nauheim in der DEL2 gespielt. Hier gelangen ihm 95 Punkte in 179 Partien. Aus dieser Zeit kennt er auch DEG-Cheftrainer Harry Lange. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler hat einen Vertrag für eine Saison unterschrieben.

Sportdirektor Rich Chernomaz: „Fabian Herrmann ist ein talentierter, junger deutscher Stürmer, der bereits fünf Saisons in DEL und DEL2 absolviert hat. Er hat einen hohen Offensiv-IQ und kann auf gutem Niveau spielen. Er ist starker Schlittschuhläufer, der auch in Drucksituationen ruhig und überlegt agiert. Fabian ist eine gute Ergänzung für unsere Offensive. Ich bin froh, dass wir ihn von uns überzeugen konnten!“

Fabian Herrmann: „Der Name ‚Düsseldorfer EG‘ hat im deutschen Eishockey noch immer einen guten Klang. Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe und möchte mithelfen, dass die DEG ihre Ziele erreicht. Dass Harry Lange Cheftrainer ist, kommt als weiterer Pluspunkt hinzu. Wir haben in Bad Nauheim gut zusammengearbeitet und sind bis ins DEL2-Finale gekommen.“

Über Fabian Herrmann

Der Linksschütze wurde am 12. Februar 2002 in Regensburg geboren und spielte von der Laufschule bis zur U20 für seinen Heimatsclub, die Jung-Eisbären. In dieser Zeit lief er ebenfalls für die deutsche U16, U17 und U18 Nationalmannschaften auf. 2018/19 machte er seine ersten 14 Profispiele für die Eisbären Regensburg in der Oberliga (drei Tore, fünf Assists). 2020 unterschrieb er fest bei den Eisbären, machte aber auch noch acht Spiele für die Jung-Eisbären. Danach wechselte Herrmann in die DEL2 zum EC Bad Nauheim. In seinem zweiten Jahr wurde der 21-jährige zur Playoff-Überraschung mit elf Punkten (fünf Tore, sechs Assists) in 15 Spielen. Nach einer ähnlich erfolgreichen Saison 2023/24, wechselte Fabian dann in die DEL zu den Fischtown Pinguins. Der DEG-Neuzugang ist 174 cm groß und 68 kg schwer. Er wird hier die #24 tragen.

Diese 15 Spieler sind für die Saison 2026/27 fest eingeplant (K = Kontingent, N = Neuzugang, auch: U21 und U24):

Leon Hümer (U24) und Niklas Lunemann (U24, beide im Tor), Max Faber, Max Balinson, Kristian Blumenschein, Nick Geitner, Tariq Hammond (alle Verteidigung), Yushiroh Hirano (K), Erik Bradford (K), Corey Mackin (K, N), Ville Järveläinen (N), Matthias Pischoff (N), Fabian Herrmann (N), Leon Niederberger und Kevin Orendorz (alle Sturm).

Rot-Gelbe Grüße

Die DEG