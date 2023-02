DEG auf AuswÃ¤rtstour; Duelle gegen Wolfsburg und Ingolstadt

Düsseldorf. (PM DEG) Der Auswärtsmarathon der Düsseldorfer EG geht weiter. Nach dem Erfolg in Frankfurt tritt das Team von Roger Hansson am Mittwoch, 15....

Düsseldorf. (PM DEG) Der Auswärtsmarathon der Düsseldorfer EG geht weiter.

Nach dem Erfolg in Frankfurt tritt das Team von Roger Hansson am Mittwoch, 15. Februar (19.30 Uhr), zunächst bei den Grizzlys Wolfsburg an. Zwei Tage später, Freitag, 17. Februar (19.30 Uhr), reist die Mannschaft zum ERC Ingolstadt.

Sechs Siege in Serie. Die Erfolgswelle der Rot-Gelben hält weiter an. In einem engen und spannenden Spiel schnappten sich die Düsseldorfer am Sonntag zwei Punkte in Frankfurt und gehen mit viel Selbstbewusstsein in die kommenden Aufgaben.

Dort warten am Mittwoch zunächst die Grizzlys aus Wolfsburg. Die Gastgeber stehen aktuell auf Rang 6, holten drei Siege aus den vergangenen vier Partien. Bei den Wolfsburgern überzeugt vor allem die Offensive. 156 Tore bedeuten ligaweit Platz 3. Außerdem sind die Grizzlys brandgefährlich bei den Special Teams. Das Überzahlspiel ist mit Abstand das Beste der PENNY DEL (31,3 Prozent). Ähnlich sieht es mit einem Mann weniger auf dem Eis aus, da belegen die Wolfsburger Rang 2 in der Liga (82,1 Prozent). Von den zwei bisherigen Duellen konnten beide Teams jeweils eines gewinnen. In Wolfsburg warten die Rot-Gelben allerdings seit mehr als zwei Jahren auf einen Erfolg.

Eine harmlose Zeitspanne, wenn man einmal schaut, wie lange die DEG nicht mehr in Ingolstadt gewonnen hat. Seit November 2017 – mehr als fünf Jahre – warten die Düsseldorfer auf einen Auswärtserfolg bei den Panthern. Am Sonntag gibt es im Spitzenspiel (Platz 3 vs. Platz 4) die nächste Möglichkeit, diese Serie zu beenden. Für den ERC läuft die Saison weiter sehr zufriedenstellend. Zwar hat das Team zuletzt zwei Partien in Folge verloren, dennoch ist man nur zwei Punkte hinter Mannheim auf Rang 3. Die drei bisherigen Begegnungen in der laufenden Spielzeit waren allesamt knapp, zweimal gewannen die Düsseldorfer, einmal der ERC – natürlich im eigenen Stadion.

Beim Personal muss die DEG nur an einer Stelle schrauben. Paul Bittner fällt für die kommenden Partien aus, der Rest ist mit an Bord.



4341 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München