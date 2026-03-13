DEG: Abgesang am Freitag, dem 13. – DEG-Coach Harry Lange: „Verdient vor die Räder gekommen“

Düsseldorf. (MR) Nach der deutlichen 1:4 Niederlage in Landshut im Auftaktspiel der Preplayoffs stand die Düsseldorfer EG mit dem Rücken zur Wand, oder wie man in den Playoffs so schön sagt „Siegen oder Fliegen“.

Die Hausherren kamen nicht gut ins Spiel, und früh lagen sie bereits mit einem Tor hinten (Gooch, 3.), nachdem Tosto ein Schüsschen neben das Tor gebracht hatte. Der Düsseldorfer Verteidiger dann kam nicht hinter Gooch her, der den Konter fuhr. Auch anschließend waren die Gastgeber des öfteren die Scheibe einfach weg. Noch keine 7 Minuten waren gespielt, als Has für die Landshuter auf 2:0 stellte. Im Powerbreak kam die Düsseldorfer Frauenmannschaft für eine kurze Ehrung auf das Eis, die die Meisterschaft der 2. Liga gewonnen hatten. Beim Hinausgehen wurden sie von der Fankurve mit „und so spielt man Eishockey“ begleitet. Düsseldorf – ohne die verletzten Hirano, Lessio und Baptiste – kam jetzt besser ins Angriffsdrittel. Doch auch in einem Überzahlspiel gelang den Hausherren kein Treffer.

Ein ganz anderes Bild zeigte sich im zweiten Abschnitt. Die Landeshauptstädter kreierten mehrere Chancen, den Treffer allerdings machten nochmals die Niederbayern (Gooch, 28.), als die Gäste im Angriff mal kurz in die Aufstellung gekommen waren, ging es schnell über drei Stationen. Doch auch die DEG konnte sich schließlich in der 30. Spielminute belohnen, als Balinson das Spielgerät auf das Tor warf und Bradford abfälschte. Und dann waren die Mannen von Harry Lange im Spiel angekommen, jetzt spielten sie wie eine Mannschaft. Sie setzten sich fast durchgehend im Angriffsdrittel fest, ließen die Gäste gar nicht mehr an die Scheibe kommen. Auf diese Weise kamen die Spieler von Uwe Krupp auch nicht zum (weiten) Wechsel. Sie gerieten dann auch noch in Unterzahl, bei der sie auch nur einmal und das sehr spät befreien konnten. Doch auch wenn teilweise das „Scheunentor“ offen war, ein Treffer wollte nicht fallen.

Am Ende wird es doch noch bitter

Düsseldorf machte so weiter. Man konnte auch früh im dritten Durchgang in Überzahl spielen und nach nur 12 Sekunden den Treffer erzielen (Balinson, 44.). Es kam nochmals Hoffnung auf, die Fans waren wieder da. Doch wenig später geriet auch die DEG in Unterzahl, auch Landshut machte es kurz und schmerzhaft (Stieler, 46.). Wieder war es ein zwei-Tore-Spiel. Es ging hin und her, doch Düsseldorf auch ohne Fortune. Vier Minuten vor dem Ende nahm Lange die Auszeit, und nach gewonnenem Bully machte sich Lunemann auf den Weg zur Bank. Aber die DEG konnte die Scheibe nicht in den Reihen halten, Landshuts Tobias Schwarz lief den Konter und versenkte – Lunemanns Sprint und Hechtsprung zurück konnte nichts mehr retten. Es wurde noch bitterer, denn im Rückwärtsgang rutschte Blumenschein aus und machte den Weg frei für den nächsten Konter, der auch zu leicht den Weg zum nächsten Treffer fand (Lindberg, 57.). Es schien keine Gegenwehr mehr zu geben, als auch noch Landshuts Topscorer Immo zu seinem Treffer kam (58.). Dass am Ende Bradford am langen Pfosten umgesemmelt wurde und die DEG im Powerplay noch einmal zum 3:7 einschießen konnte (Brown, 60.), hatte letztlich nur noch statistischen Wert. Damit verliert die Düsseldorfer EG auch das zweite Spiel der Serie und ist aus den Playoffs ausgeschieden.

Die Trainerstimmen zum Spiel





Es spielten:

DEG – 21 Niklas Lunemann – 63 Max Faber, 25 Tariq Hammond – 71 Ture Linden, 22 Erik Bradford, 78 Kevin Orendorz; 8 Kristian Blumenschein, 58 Max Balinson – 16 Erik Brown, 18 Michael Clarke, 17 Leon Niederberger; 53 Sten Fischer, 21 Emil Quaas – 65 Marco Münzenberger, 96 Simon Thiel, 11 Luca Tosto; 51 Daniel Assavolyuk, 32 Joel Hofmann, 5 Nick Geitner

EVL – 34 Jonas Langmann – 48 Wade Bergman, 77 Martin Has – 41 Jakob Mayenschein, 10 Julian Kornelli, Tobias Schwarz; 25 Andreas Schwarz, 67 Stanislav Dietz – 72 Trevor Gooch, 21 David Stieler, 62 Tor Immo; 74 Colton Jobke, 8 Finn Serikow – 63 David Rundqvist, 51 Jesse Koskenkorva, 9 Tobias Lindberg; 61 David Elsner, 96 Seonwoo Park, 23 Lukas Gaus



Die Tore erzielten:

0:1 (02:16) Gooch

0:2 (06:58) Has (Immo, Stieler)

0:3 (27:38) Gooch (Immo, A. Schwarz)

1:3 (29:43) Bradford (Balinson, Linden)

2:3 (43:33) Balinson (Linden, Faber) PP1

2:4 (45:47) Stieler (Elsner, Bergman) PP1

2:5 (55:31) T. Schwarz (Has)

2:6 (56:57) Lindberg

2:7 (57:13) Immo (Gooch, Serikow)

3:7 (59:05) Brown (Clarke, Niederberger)

Schiedsrichter: 7 David Cespiva, 8 Vladislav Gossmann (89 Dominic Borger, 97 Claus Clemens Behrendt)

Strafen: DEG – 4 Min.; EVL – 8 Min.

Zuschauer: 5094

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