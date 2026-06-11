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Defensivtalent Ryan Odude bleibt bei den Towerstars

11. Juni 20261 Mins read61
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Ryan Odude - © Sportfoto-Sale (DR)
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Ravensburg. (PM Towerstars) Die Towerstars haben den Vertrag mit dem Ravensburger Eigengewächs Ryan Odude verlängert.

Er empfahl sich in seiner ersten DEL2-Profisaison mit einer selbstbewussten Leistung und soll nun die nächste Stufe seiner noch jungen Karriere erreichen.

Der im britischen Gillingham geborene Verteidiger erlernte beim EV Ravensburg die Eishockey-Grundlagen, für weiterreichende Erfahrungen entschied er sich zur Saison 2020/2021 für einen Wechsel zum ERC Ingolstadt. Dort spielte der 1,89 Meter große und 89 Kilogramm schwere Defender von der U17 bis zur U20 in der DNL. Parallel genoss er per Förderlizenz für die Bayreuth Tigers auch die Möglichkeit, bei 13 Oberliga-Pflichtspielen Spielpraxis zu sammeln.

Zur abgelaufenen Saison kehrte Ryan Odude in seine Heimatstadt zurück und untermauerte sein Talent und seinen Ehrgeiz mit soliden Leistungen. In seinen 50 Hauptrundeneinsätzen bekam er durchschnittlich rund 10 Minuten Eiszeit, in den Playoffs über 8 Minuten. Durchaus beachtlich waren in seiner ersten DEL2-Saison auch die Scorerwerte. Neben zehn Vorlagen steuerte Ryan Odude auch das spielentscheidende Tor in der Overtime von Spiel 5 in der Playoff-Viertelfinalserie gegen Bietigheim bei.

„Wir freuen uns, dass Ryan als EVR-Eigengewächs weiterhin das Trikot der Towerstars tragen wird. Er hat bewiesen, dass er alles mitbringt, um ein wichtiger Faktor für unsere Mannschaft zu sein. Für die kommende Saison wünschen wir uns, dass er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen kann“, sagt Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars.

Das sagt Ryan Odude zu seiner Vertragsverlängerung: „In meiner ersten Profisaison konnte ich wertvolle Erfahrungen sammeln. Meine Teamkollegen und auch die Fans haben es mir leicht gemacht. Ich kenne die Towerstars von klein auf und jetzt selbst ein Teil des Profiteams zu sein, ist etwas ganz Besonderes. Natürlich möchte ich weiterhin hart an meinen Defiziten arbeiten und gemeinsam mit dem Team nach vorne kommen.“

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