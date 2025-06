Defensivspezialist kommt aus der DEL2 nach Garmisch-Partenkirchen

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der SC Riessersee darf einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison begrüßen: Tobias Echtler wechselt vom EV Landshut zu den Weiß-Blauen und wird künftig die Defensive des SCR verstärken.

Der 25-jährige Defensivspezialist bringt mit seiner Größe von 1,90 Metern nicht nur körperliche Präsenz, sondern auch viel Erfahrung mit nach Garmisch-Partenkirchen. In seiner bisherigen Karriere absolvierte der gebürtige Allgäuer bereits über 250 Partien in der DEL2 – der zweithöchsten deutschen Spielklasse.

Echtler durchlief die Nachwuchsabteilungen des EV Füssen und des ESV Kaufbeuren, wo er nach Stationen im DNL-Team den Sprung in die DEL2 schaffte. Zur Saison 2023 wechselte er zum EV Landshut, wo er zuletzt auch mit einigen ehemaligen SCR-Spielern gemeinsam auf dem Eis stand.

„Natürlich habe ich mich über Garmisch informiert. Mit Wachti habe ich mal darüber gesprochen, aber das war damals noch nichts Konkretes. Den Club kenne ich schon lange – als Nachwuchsspieler und über Förderlizenzen habe ich oft gegen den SCR gespielt. Letztlich habe ich mich bei Marc Hofmann erkundigt, mit dem ich im Sommer häufig trainiere“, erklärt Tobias Echtler seinen Wechsel zum SC Riessersee.

Bevor es zum Trainingsauftakt geht, steht für den technisch versierten Verteidiger zunächst ein Urlaub in Skandinavien an – danach will er in Füssen wieder aufs Eis, um bestens vorbereitet in die neue Saison zu starten.

Uli Maurer, sportlicher Leiter des SCR zur Neuverpflichtung: „Tobias ist ein stabiler Verteidiger mit viel Erfahrung auf DEL2-Niveau. Seine ruhige Spielweise, gepaart mit körperlicher Präsenz, wird unserer Defensive zusätzliche Sicherheit geben.“

Mit der Verpflichtung von Tobias Echtler steht auch fest, dass TJ Fergus, aufgrund einer veränderten Planung der Kontingentstellen, in der kommenden Saison nicht mehr für den SC Riessersee auflaufen wird. Wir bedanken uns bei TJ für das geleistete und wünschen ihm sportlich wie auch privat das Beste!

Aktueller Kader 2025/26

Tor: Andi Mechel, Patrik Mühlberger

Verteidigung: Thomas Schmid, Luca Allavena, Luis Jäckle, Jesse Roach, Kilian Raubal, Tobias Echtler

Sturm: Tobi Kircher, Robin Soudek, Lubor Dibelka, Alex Benkert, Alex Höller, Leon Neiger, Johannes Steinhübl, Tim Hettich

