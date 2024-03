Defensivspezialist geht auch 2024/25 fÃ¼r den SCR aufs Eis

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Kurz nach Saisonende konnten sich die Verantwortlichen des SC Riessersee und Thomas Schmid auf ein neues Arbeitspapier für die kommende Saison...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Kurz nach Saisonende konnten sich die Verantwortlichen des SC Riessersee und Thomas Schmid auf ein neues Arbeitspapier für die kommende Saison 2024/25 einigen.

„Thomas kommt aus unserer Gegend, hat die richtige Einstellung zum Beruf und identifiziert sich zu 100% mit dem SC Riessersee. Außerdem ist er ein Spieler, der auf und abseits der Eisflache vorangeht, solche Typen sind für ein Team extrem wichtig. Wir freuen uns sehr, dass er auch in der kommenden Spielzeit wieder mit an Bord ist!“ betont Sebastian Ziener.

Der routinierte Defensivverteidiger geht damit in seine dritte Saison in Weiß-Blau und kann mittlerweile auf 105 Pflichtspiele zurückblicken. „Ich freue mich sehr, dass ich auch nächstes Jahr wieder Weiß-Blau tragen darf! Ich fühle mich sehr wohl beim SCR und bin froh, dass die Verantwortlichen des SCR mich und meine Rolle in der Mannschaft wertschätzen. Ich werde nächste Saison mein Bestes geben, um meine Rolle als Führungsspieler weiter zu erfüllen. Über den Sommer heißt es jetzt hart arbeiten, dass wir nächste Saison stark starten und das mehr als unbefriedigende Saisonende vergessen lassen können!“ so der 29jährige Verteidiger.