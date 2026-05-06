Defensivspezialist bleibt den Eisbären Regensburg treu

Regensburg. (PM Eisbären) Mit Patrick Demetz verlängert ein wichtiger Eckpfeiler des Defensivverbundes seinen Vertrag bei den Eisbären Regensburg.

Der 25-jährige Verteidiger geht damit in sein fünftes Jahr beim Eishockey-Zweitligisten aus der Oberpfalz. In bislang 209 Einsätzen im rot-weißen Trikot überzeugte er vor allem durch kompromissloses, körperbetontes und aufopferungsvolles Spiel sowie souveräne Abwehrarbeit – 266 Strafminuten in dieser Zeit unterstreichen seinen stets vollen Einsatz.

Der Abwehrspezialist mit deutschem Pass durchlief weite Teile seiner Eishockey-Ausbildung in seiner italienischen Heimat in Südtirol und wurde dabei meist noch als Stürmer aufgeboten. 2015 wechselte er aus Gherdëina in den Nachwuchs des Krefelder EV. In der Spielzeit 2019/2020 absolvierte er dann seine ersten Einsätze für die Nordrhein-Westfalen in der Oberliga Nord. Mit starken Leistungen weckte er das Interesse mehrerer Klubs, es folgte der Wechsel nach Leipzig zur Saison 2021/2022, wo er schließlich vermehrt in der Defensive aufgeborten wurde. Auch dort überzeugte er – in neuer Rolle – und wechselte nach dem Oberliga-Titel und dem damit verbundenen DEL-2-Aufstieg der Eisbären nach Regensburg. Seither spülten seine starken Leistungen ihn immer wieder auch in den Kader der italienischen Nationalmannschaft, für die er bislang auf fünf Einsätze kommt.

„Hier hält man immer zusammen“

Demetz kann seine fünfte Saison im EBR-Dress kaum erwarten: „Ich freue mich, weiterhin ein Teil der Eisbären-Familie zu sein. Wir haben zusammen schon echt vieles erlebt – ob DEL-2-Meisterschaft oder Play-downs – und es hat sich immer wieder gezeigt: Hier in Regensburg hält man immer zusammen.“ Auch die jüngst mit dem Aus im Halbfinale gegen den späteren Meister Krefeld beendete Spielzeit habe wieder etliche Highlight geboten, betont der Verteidiger: „Es war wieder eine geile Saison – mit einer tollen Play-off-Serie gegen Rosenheim und den besonderen Spieltagen wie die Retro-Night oder ‘F*CK CANCER‘. Ich fühle mich hier richtig wohl, es gibt für mich keinen Grund zu wechseln. Regensburg ist mein zweites Zuhause geworden. Der Klub, die Mannschaft und die Fans: Es ist eine große Familie. Jetzt möchte ich als Spieler noch mehr Verantwortung übernehmen. Wir sehen uns in der Donau Arena!“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Patrick Demetz @ Elite Prospects

Kader der Eisbären Regensburg

Tor: Oskar Autio (AL) und Finn Becker (U).

Abwehr: Guillaume Naud, Marian Bauer (U), Pascal Zerressen und Patrick Demetz.

Sturm: Samuel Payeur, Aleandro Angaran (U), Corey Trivino (AL), Yannic Bauer, Norman Hauner, Taylor Vause, und Tyler Ward (AL).

Trainerstab: Peter Flache (Headcoach und Sportlicher Leiter), Hugo Boisvert (Co-Trainer) und Joey Vollmer (Torwarttrainer).