Defensive Verstärkung: Henry Karg kehrt zum Grefrath Phoenix zurück

Grefrath. (PM GEG) Die Grefrather EG kann sich über einen Rückkehrer mit Meister-Erfahrung freuen: Verteidiger Henry Karg läuft in der kommenden Saison wieder für die Blau-Gelben auf.

Der inzwischen 21-Jährige kommt vom Regionalliga-Meister Ratinger Ice Aliens zurück an die Niers – jenem Team, mit dem er im Playoff-Viertelfinale der vergangenen Saison noch den Phoenix in die Sommerpause schickte.

„Ich kenne den Verein, das Umfeld und viele der Jungs noch sehr gut – das hat definitiv eine Rolle gespielt“, erklärt Karg seine Rückkehr. „Die Gespräche waren von Anfang an positiv, und sportlich sehe ich hier eine gute Perspektive für die kommende Saison. Ich komme mit viel Motivation zurück und freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team anzugreifen. Der Verein hat sich weiterentwickelt, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen.“

Für die GEG-Verantwortlichen ist Kargs Rückkehr ein Glücksfall. „Wir sind sehr froh, dass Henry wieder bei uns ist“, betonen die Trainer Christian Tebbe und Tilo Schwittek. „Nach einer Saison in Ratingen hat er sich entschieden, wieder an die Niers zurückzukehren. Auch seine berufliche Situation – er bleibt in Krefeld – hat diesen Schritt erleichtert.“

Karg bringt nicht nur Erfahrung und Siegeswillen mit, sondern auch körperliche Präsenz: Mit seinen 1,94 Metern Körpergröße ist der robuste Verteidiger ein unangenehmer Gegner – vor allem im Slot und an der Bande. „Henry ist ein Kämpfer, der dem Gegner auch mal wehtun kann und keine Zweikämpfe scheut“, so das Trainerduo. „Er bringt Tiefe in unsere Abwehr und wird unsere Defensive spürbar verstärken.“

Der gebürtige Hamburger wurde im 5-Sterne-Nachwuchsprogramm des Krefelder EV 81 ausgebildet und entwickelte sich dort zu einem Defensiv-Spezialisten mit Perspektive.

In der neuen Saison wird Henry Karg wieder mit der Rückennummer 12 für die Grefrather EG auflaufen. Die Fans dürfen sich auf einen Rückkehrer freuen, der nicht nur bestens ins Teamgefüge passt, sondern auch sportlich ein wichtiges Puzzlestück sein wird.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV