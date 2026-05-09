Defensive Stabilität und Local Player: Maximilian Gläßl verlängert mit seiner Herzensangelegenheit

Selb. (PM Wölfe) Eigengewächs, Teamplayer und künftig ein wichtiger Baustein in der Kaderplanung: Maximilian Gläßl wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Selber Wölfe tragen.
Der Verteidiger geht in sein fünftes Jahr im Wolfsrudel und fällt ab sofort unter die Local-Player-Regelung.
Verlässlichkeit und Identifikation
Maximilian Gläßl bleibt den Selber Wölfen auch in der kommenden Spielzeit treu. Der gebürtige Marktredwitzer, der bereits im Nachwuchs das Wölfe-Trikot trug, hat in der vergangenen Saison einmal mehr bewiesen, wie wertvoll er für die Mannschaft ist. Mit seiner konstanten Spielweise, seiner mannschaftsdienlichen Einstellung und seiner Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, war der Defensivspezialist ein wichtiger Stabilitätsfaktor. Mit etwas Abstand blickt Gläßl überwiegend positiv auf die zurückliegende Saison zurück: „Mit ein paar Wochen Abstand überwiegen klar die positiven Eindrücke. Die Saison war intensiv und wir haben als Mannschaft eine richtig gute Entwicklung genommen. Besonders in den Playoffs haben wir gezeigt, was in uns steckt und als echte Einheit überzeugt. Darauf können wir definitiv stolz sein.“ Gleichzeitig sieht der 29-Jährige noch weiteres Entwicklungspotenzial: „Klar gibt es immer Kleinigkeiten, die man verbessern kann, aber insgesamt haben wir eine starke Basis gelegt, auf der wir weiter aufbauen können.“
Wichtiger Faktor in der Kaderplanung
Ein zusätzlicher Pluspunkt: Ab der kommenden Saison fällt Maximilian Gläßl unter die Local-Player-Regelung. Damit belegt er keine der begrenzten Ü-Stellen im Kader und verschafft den Selber Wölfen wichtige Flexibilität bei der Zusammenstellung des Teams. Für die sportliche Leitung ist dies ein nicht zu unterschätzender Aspekt in der strategischen Ausrichtung des Kaders. Sportlicher Leiter Frank Hördler unterstreicht zudem den sportlichen Wert der Vertragsverlängerung: „Max ist ein Top Athlet mit viel Potenzial, der körperlich wie spielerisch noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist.“
Dass er seinen Vertrag verlängert hat, ist für Maximilian Gläßl weit mehr als eine sportliche Entscheidung. Seine enge Verbundenheit zur Stadt, zum Verein und zum Umfeld ist dabei ein entscheidender Faktor: „Selb ist für mich ganz klar Heimat. Ich fühle mich hier extrem wohl – im Verein, in der Kabine und im ganzen Umfeld. Die Fans und auch die Stadt geben ein sehr besonderes Gefühl, was nicht selbstverständlich ist.“ Gerade die Unterstützung von den Rängen hebt der Verteidiger hervor: „Egal ob bei den Heimspielen in der NETZSCH Arena oder auswärts – das puscht unsere Mannschaft extrem nach vorne. Deswegen freue ich mich riesig, weiter ein Teil davon zu sein und auch nächste Saison wieder gemeinsam mit den Fans anzugreifen.“
Blick nach vorne: Entwicklung und Konstanz
Für die kommende Spielzeit hat sich der Verteidiger sowohl persönlich als auch mannschaftlich klare Ziele gesetzt: „Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln, an die Leistungen in den Playoffs anknüpfen und ein Vorbild für die jüngeren Spieler sein.“ Als Team gehe es darum, vom ersten Spieltag an Stabilität auf das Eis zu bringen: „Wir wollen von Anfang an konstant auftreten und unser Spiel durchziehen. Als Mannschaft wollen wir den nächsten Schritt machen – mit dem Ziel, eine erfolgreiche und möglichst lange Saison zu spielen.“
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