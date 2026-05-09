Defensive Stabilität und Local Player: Maximilian Gläßl verlängert mit seiner Herzensangelegenheit

Selb. (PM Wölfe) Eigengewächs, Teamplayer und künftig ein wichtiger Baustein in der Kaderplanung: Maximilian Gläßl wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Selber Wölfe tragen.

Der Verteidiger geht in sein fünftes Jahr im Wolfsrudel und fällt ab sofort unter die Local-Player-Regelung.

Verlässlichkeit und Identifikation

Maximilian Gläßl bleibt den Selber Wölfen auch in der kommenden Spielzeit treu. Der gebürtige Marktredwitzer, der bereits im Nachwuchs das Wölfe-Trikot trug, hat in der vergangenen Saison einmal mehr bewiesen, wie wertvoll er für die Mannschaft ist. Mit seiner konstanten Spielweise, seiner mannschaftsdienlichen Einstellung und seiner Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, war der Defensivspezialist ein wichtiger Stabilitätsfaktor. Mit etwas Abstand blickt Gläßl überwiegend positiv auf die zurückliegende Saison zurück: „Mit ein paar Wochen Abstand überwiegen klar die positiven Eindrücke. Die Saison war intensiv und wir haben als Mannschaft eine richtig gute Entwicklung genommen. Besonders in den Playoffs haben wir gezeigt, was in uns steckt und als echte Einheit überzeugt. Darauf können wir definitiv stolz sein.“ Gleichzeitig sieht der 29-Jährige noch weiteres Entwicklungspotenzial: „Klar gibt es immer Kleinigkeiten, die man verbessern kann, aber insgesamt haben wir eine starke Basis gelegt, auf der wir weiter aufbauen können.“

Wichtiger Faktor in der Kaderplanung

Ein zusätzlicher Pluspunkt: Ab der kommenden Saison fällt Maximilian Gläßl unter die Local-Player-Regelung. Damit belegt er keine der begrenzten Ü-Stellen im Kader und verschafft den Selber Wölfen wichtige Flexibilität bei der Zusammenstellung des Teams. Für die sportliche Leitung ist dies ein nicht zu unterschätzender Aspekt in der strategischen Ausrichtung des Kaders. Sportlicher Leiter Frank Hördler unterstreicht zudem den sportlichen Wert der Vertragsverlängerung: „Max ist ein Top Athlet mit viel Potenzial, der körperlich wie spielerisch noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist.“