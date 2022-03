Defensiv-Zusage: Devil Felix Anwander auch 2022/23 im Team

Ulm. (PM DEevils) Nach dem Season-closing Game und der Verabschiedung aus Ihrer aktiven Spieler-Zeit für Nicklas Dschida und Martin Jainz ist man offiziell in...

Ulm. (PM DEevils) Nach dem Season-closing Game und der Verabschiedung aus Ihrer aktiven Spieler-Zeit für Nicklas Dschida und Martin Jainz ist man offiziell in der Sommerpause angekommen – nicht so die Devils-Verantwortlichen, die im Hintergrund eifrig weiter am Kader 2022/23 feilen.

So gibt es bereits heute eine weitere Verlängerung zu präsentieren:

Felix Anwander, tut es dem Kontingent-Sturmduo um Synek & Podešva gleich und bleibt auch in der neuen Saison ein Devil!

Erstmals zur Saison 2016/17 zum Verein gestoßen, bindet man mit dem 25-Jährigen Memminger eine feste Größe der Abwehr, die auch in der Vergangenheit bereits in der Ausbildung der YoungDevils mitwirkte.

Geschäftsführer Patrick Meißner weiß was er an Anwander hat und zeigt sich glücklich über seine Unterschrift: „Mit Felix halten wir den Spieler, der nach der Ära Nicklas Dschida zum dienstältesten Devil wird. Ich bin sehr froh, dass er sich trotz weiterer Angebote für einen Verbleib entschieden hat.

Seine Physis ist eine absolute Bereicherung für unsere Defensive!“