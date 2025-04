Defensiv Trio bleibt beim ESC Kempten

Kempten. (PM ESC) Jakob Nerb, Mauro Seider und Michel Limböck bleiben ein weiteres Jahr beim ESC Kempten.

Torhüter Nerb geht nun bereits in seine vierte Saison seit er 2022 aus Füssen zum ESC gewechselt ist. Jahr für Jahr hat er sich kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt, wurde aber in der Vergangenheit auch immer wieder von langwierigen Verletzungen zurückgeworfen. Doch in Kempten weiß man was man an „Nerbsi“ hat und ist froh mit dem 22jährigen Talent auch in die neue Saison zu gehen.

Noch zwei Jahre länger, seit 2020 schnürt Mauro Seider seine Schlittschuhe bereits für die Sharks. Mit 29 Jahren im besten Verteidigeralter geht der Dauerbrenner nun bereits in seine sechste Saison an der Iller. Mit seiner Erfahrung und seiner physischen Präsenz ist er aus der Defensive der Sharks schon lange gar nicht mehr wegzudenken. Auf dem Eis, in der Kabine und in der Mannschaft hat er sich inzwischen zu einem echten Führungsspieler entwickelt.

Und auch Michel Limböck, der bereits in die dritte Spielzeit in Kempten geht steht wie alle drei für die Kontinuität die Sven Curmann und Ervin Masek in Kempten umsetzen wollen. Auch er ist ein kompromissloser Verteidiger und verleiht der Abwehr viel Stabilität. Zudem ist er als hauptamtlicher Nachwuchstrainer eine wichtige Figur in der Organisation der Sharks und vor allem bei den Kindern in allen Altersstufen sehr beliebt.

Somit wäre also der Grundstein bei den Personalentscheidungen gelegt und es wird bald weitere Nachrichten aus dem Kader der Sharks geben.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV