Defensiv-Pfeiler Wall bleibt in Wien

Alex Wall, seit 2018 in Österreichs Hauptstadt, verteidigt auch in der kommenden Saison in Gelb-Schwarz. Der Kanadier verzeichnete in 175 ICE-Spielen 107 Punkte und nimmt den ersten Import-Platz im Kader ein.

Wichtige Defensiv-Säule

Die Defensive der spusu Vienna Capitals ist seit mittlerweile drei Jahren mit dem Namen Alex Wall eng verbunden und wird es auch in der kommenden Saison sein. Der 30-jähirge Kanadier, 2018 aus Norwegen von Frisk Asker nach Wien gewechselt, läuft weiter im Caps-Jersey auf. „Ich freue mich sehr auf meine vierte Saison in Wien, dann hoffentlich wieder mit Fans in der Erste Bank Arena. Der tolle Support ist mir wirklich abgegangen“, so die Nummer „42“ der Caps.

„One Man Break-Out Unit“

Wall zählt seit Anbeginn seines Engagements in Wien zu den punktbesten Verteidigern der ICE Hockey League. In der vergangenen Saison verzeichnete der Linksschütze, der aufgrund seiner exzellenten eisläuferischen Fähigkeiten und seinem smarten Spielverständnis auch „One Man Break-Out Unit“ genannt wird, mit einem Punkteschnitt von 0,75 seine bislang beste Spielzeit. Ligaweit war er neben Bozens Dennis Robertson der gefährlichste Defender.

Bis zu seiner Rückkehr in Österreichs Bundeshauptstadt hält sich der Kanadier in Calgary, wo seine Verlobte arbeitet, fit. „Genauso wie in Österreich sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie natürlich auch bei uns zu spüren. Aber es wird von Woche zu Woche besser. Der Plan ist auch kurz nach Neufundland, wo meine Familie lebt, zu fliegen. Hoffentlich klappt das“, skizziert Wall seine „Off-Season-Aktivitäten“.

Steckbrief Alex Wall

Position: Verteidiger

Geburtsdatum: 01.11.1990

Alter: 30 Jahre

Größe: 180cm | Gewicht: 86kg

Schusshand: links

Bilanz ICE HL: 175 Spiele (26 Tore, 81 Assists)

Wall nimmt ersten Import-Platz ein

Alex Wall (CAN, 30) ist nach Dominic Hackl (Ö, 24), Timo Pallierer (Ö, 19), Lukas Piff (Ö, 20) und Bernhard Posch (Ö, 20) der fünfte Verteidiger im vorläufigen Kader der spusu Vienna Capitals für die Saison 2021/2021. In der Offensive stehen Patrick Antal (Ö, 20), Fabio Artner (Ö, 22), Niki Hartl (Ö, 29) und Armin Preiser (Ö, 20) unter Vertrag.

Die spusu Vienna Capitals befinden sich mit weiteren Spielern bereits in abschließenden Verhandlungen. Dementsprechende Verlautbarungen sind in den kommenden Tagen geplant, sobald die Tinte auf dem Vertrag trocken ist.