Defensiv Duo verlÃ¤ngert â€“ Tim Bender und Markus Freis bleiben Huskies

Kassel. (PM Huskies) Die Zusammenstellung des Husky-Kaders für die Saison 2025/26 schreitet voran.

Die Kassel Huskies haben nun die Verträge mit den Verteidigern Tim Bender und Markus Freis jeweils verlängert.

Bender ist zur vergangenen Saison von den Iserlohn Roosters an die Fulda gewechselt. Mit 32 Punkten (6 Tore) aus 57 Spielen war der 30-Jährige in der abgelaufenen Spielzeit punktbester Verteidiger der Huskies.

Freis spielt seit 2023 für die Huskies. Der 21-jährige Rechtsschütze hat in den beiden vergangenen Spielzeiten 84 Partien für die Schlittenhunde absolviert und dabei ein Tor und sieben Assists erzielt.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Ich freue mich über beide Weiterverpflichtungen. Mit Tim konnten wir unseren punktbesten Verteidiger halten. Mit seiner langjährigen Erfahrung aus der DEL und seinem Spielwitz ist er nach einer gewissen Eingewöhnungszeit ein wichtiger Bestandteil des Teams geworden. Sein Umschaltspiel und sein starker erster Pass unterstützen unsere Offensivbemühungen deutlich. Schade, dass ihn in den Playoffs ein hartnäckiger Magen-Darm-Virus stark zurückgeworfen hatte. Markus ist ein umsichtiger und laufstarker Verteidiger, der – trotz seines jungen Alters – bereits drei Jahre Profierfahrung vorzuweisen hat. Seine Weiterverpflichtung gibt unseren Coaches wichtige Optionen bei der Reihenzusammenstellung in der Defensive. Markus hat sich nach seiner Verletzungspause und schwierigen Saison in die Mannschaft zurückgekämpft.“

Tim Bender: „Ich freue mich darauf auch nächste Saison wieder am Start zu sein und euch alle wieder zu sehen. Ich wünsche allen einen schönen Sommer, genießt die Sonnenstrahlen und dann sehen wir uns im August wieder.“

Markus Freis: „Ich freue mich auf mein drittes Jahr in Kassel. Es ist immer eine große Ehre mit dem Husky-Logo auf der Brust vor euch auflaufen zu dürfen. Ich kann es kaum erwarten in der nächsten Saison wieder anzugreifen – bis dahin, habt einen schönen Sommer und bleibt gesund.“

Der aktuelle Huskies-Kader für die DEL2 Saison 2025/26 (Stand 22.05.2025)

Trainer: Todd Woodcroft, Petteri Väkiparta, Sinisa Martinovic

Tor: Brandon Maxwell, Philipp Maurer

Verteidigung: Andrew Bodnarchuk, Tim Bender, Markus Freis, Ben Stadler, Simon Schütz, Bode Wilde

Sturm: Jake Weidner, Maciek Rutkowski, Laurin Braun, Alec Ahlroth, Yannik Valenti, Christian Schiling, Clemens Sager, Darren Mieszkowski, Hunter Garlent, Tristan Keck, Hans Detsch, Dominic Turgeon

