Defensiv-Doppelpack: Mit Alexander Lieske und Nico Nieberle verlängern gleich zwei Abwehrspieler beim ESV Buchloe

Buchloe. (chs) Die Buchloer Piraten können die nächsten beiden Vertragsverlängerungen für die kommende Bayernliga-Spielzeit vermelden.

Mit Alexander Lieske und Nico Nieberle haben dabei zwei noch recht junge Defensivspezialisten ihre Zusage für ein weiteres Jahr bei den Freibeutern gegeben, die somit auch weiterhin zum Abwehrverbund der Gennachstädter gehören werden und bei denen die Verantwortlichen noch einiges an Potential sehen.

„Nico gehört fest zu unserer Mannschaft und hat in der vergangenen Saison nochmal einen Schritt nach vorne gemacht – besonders in dem er in seinem physischen Spiel Akzente gesetzt hat“, meint Team-Manager David Strodel, den die Verlängerung auch deswegen besonders freut, da Nieberle den Verein auch abseits des Eises unterstützt. Trotzdem sieht vor allem ESV-Coach Dominic Weis den mit 24 Jahren drei Jahre älteren der beiden Abwehrmänner noch nicht am Ende seiner Entwicklung, der Nieberle ebenfalls als „festen Bestandteil des Teams der vergangenen Jahre“ und als „super Charakter“ beschreibt.

Und Ähnliches gilt auch für den zweiten im Bunde, den erst 21-jährigen Alexander Lieske. „Auch Alex ist ein junger, hungriger Verteidiger mit viel Potential, der bei uns seine ersten Schritte im Seniorenbereich gemacht hat und der bereits gezeigt hat, dass er auf diesem Niveau mithalten kann“, berichteten Weis und Strodel fast im gleichen Wortlaut, die sich auch einig sind, dass Lieske nun bereit für den nächsten Entwicklungsschritt ist, um sich kurzfristig zu einer echten Größe in der Bayernliga zu entwickeln.

Dass die beiden für die Buchloer auch im nächsten Winter wieder mit am Start sind, freut die Verantwortlichen daher sehr, denn sowohl Nico Nieberle – für den die anstehende Saison bereits die sechste Spielzeit am Stück beim ESVB ist – als auch Alexander Lieske, der in sein drittes Jahr bei den Piraten geht, waren im vergangenen Winter zuverlässige Stützen in der Buchloer Hintermannschaft. Keine Selbstverständlichkeit, schließlich zählen beide mit ihren 24 und 21 Jahren sicherlich noch zu den jungen und wie bereits von den Verantwortlichen erwähnt auch noch weiter entwicklungsfähigen Spielern, die aber dennoch beständig ihre Leistung abrufen und voll in die Marschroute der sportlichen Leitung passen, in der kommenden Saison ein jüngeres und hungrigeres Team aufzubieten.

So ist Nico Nieberle, der im Nachwuchs unter anderem in Bad Wörishofen, Landsberg und Kaufbeuren gespielt hat, seit mittlerweile fünf Jahren ein treuer und engagierter Bestandteil der Pirates-Defensive, der trotz seines jungen Alters bereits über 170 Bayernligaspiele für die Freibeuter aufweisen kann, nachdem er 2021 die ersten Schritte im Seniorenbereich bei den Buchloern gemacht hat.

Dies gilt auch für Alexander Lieske, der vor zwei Jahren von der Kaufbeurer U20 an die Gennach gewechselt war und so ebenfalls im Piraten-Lager den Sprung ins Senioren-Eishockey wagte. Und der ist Lieske durchaus beachtlich gelungen, denn auch der 21 Jahre junge Verteidiger spielt bei den Rot-Weißen einen stabilen und erstaunlich unaufgeregten Part in der ESV-Abwehr, was Lieske sicherlich auch in der Talentschmiede im Kaufbeurer Nachwuchs gelernt hat und was er auch künftig weiter bei den Freibeutern zeigen soll.