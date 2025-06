Defender bleibt in Bayreuth

Bayreuth. (PM Tigers) Der im Oktober 2024 nachverpflichtete Ondrej Nedved hat einen Vertrag für die kommende Spielzeit unterschrieben und wird zukünftig mit der Nummer 27 für die onesto Tigers aufs Eis gehen.

Der 1,80 Meter große und 90 Kilo schwere Rechtsschütze war vor seinem Engagement für die onesto Tigers in der Oberliga Nord aktiv. Mehrere Jahre lief der heute 32-Jährige zudem in der Alps Hockey League auf, bevor er in der Saison 2017/2018 erstmals in Deutschland – hier für den Höchstadter EC – aufs Eis ging. Der kompromisslose Verteidiger, der kampfstark agiert, aber auch offensiv Akzente setzen kann, war in Deutschland außerdem für Landsberg, Duisburg und Herne aktiv und hier jedes Mal als Leistungsträger in der Defensive gesetzt.

In 40 Partien für Gelb-Schwarz trug sich Nedved zuletzt 14 Mal auf dem Scoreboard ein.

„Wir freuen uns sehr, dass Ondrej sich entschieden hat, weiter für uns aufs Eis zu gehen. Mit ihm haben wir einen soliden Verteidiger, der sowohl in der Defensive aber auch in der Offensive Akzente setzt. Er bringt Härte und Charakter, kann Über- und Unterzahl spielen und nimmt sehr viel Eis. Ondrej überzeugt durch seine Arbeitsmoral und seine Furchtlosigkeit auf dem Eis“, ist Head-Coach Suarez überzeugt von seinem fünften Defender im Lineup.

Wir hatten die Gelegenheit, Ondrej einige Fragen rund um seine Verlängerung zu stellen.

Du bleibst ein Tiger. Es hat die also gefallen Bayreuth? Wie kam es zum erneuten Engagement bei den onesto Tigers?

Ondrej Nedved: Uns als Familie gefällt es sehr gut in Bayreuth. Ich war die ganze Zeit über in Kontakt mit Bayreuth, aber erst jetzt ist es zu 100 % fix, dass ich bleibe.

Du bist im letzten Oktober während der Saison zum Team gestoßen. Wie schwer ist es, in eine Mannschaft zu kommen, die komplett neu zusammengestellt war?

Ondrej Nedved: Es war für mich persönlich nicht schwer – die Jungs haben mich sofort gut aufgenommen.

Die Saison verlief mit Licht und Schatten. Auf ganz ordentliche Auftritte folgten mehrfach Spiele, die man vielleicht nicht hätte verlieren müssen. Woran hat dies deiner Meinung nach gelegen?

Ondrej Nedved: Ja, wie du sagst, die Saison war ein Auf und Ab. Ich denke, das lag vor allem daran, dass die Mannschaft komplett neu zusammengestellt war. Es dauert einfach eine gewisse Zeit, bis alles zusammenpasst. Aber die Eingewöhnungsphase ist vorbei – in dieser Saison müssen wir unsere Stärke zeigen.

Wie zufrieden warst du mit deiner eigenen Leistung?

Ondrej Nedved: Nach der letzten Saison kann keiner wirklich zufrieden sein. Dieses Jahr muss es eine ganz andere Geschichte werden.

Gibt es Ziele – mit der Mannschaft aber auch für dich persönlich – welche man sich für nächste Saison vornimmt?

Ondrej Nedved: Als Team ist unser klares Ziel der Einzug in die Playoffs. Und mein persönliches Ziel ist es, der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen, dieses Ziel zu erreichen.

Wir verbringst du den Sommer und wie sieht deine Vorbereitung auf die neue Spielzeit aus?

Ondrej Nedved: Ich verbringe den Sommer mit meiner Familie und bereite mich auf die neue Saison vor. Ich möchte auch die Fans bitten, uns eine neue Chance zu geben, die letzte Saison wiedergutzumachen – wir werden sie brauchen.

Ondrej, vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen dir noch eine schöne und kurzweilige Sommerpause und freuen uns, dich bald wieder in Bayreuth begrüßen zu dürfen.

Kader 2025/2026

Trainer: Larry Suarez, Marco Ludwig

Torhüter: Maximilian Meier

Verteidiger: Michal Spacek, Adam Schusser, Jan Niklas Pietsch, Jannis Hüserich, Ondrej Nedved

Stürmer: Sam Verelst, Dominik Piskor, Lars Stelzmann, Jan Hammerbauer, Aidan Brown, Florian Lüsch, Kyle Bollers

