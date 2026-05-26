DEB-Vorstand Sport Christian Künast über die Weiterentwicklung im deutschen Eishockey: „Jetzt geht es um Inhalte“

Zürich. (PM MagentaSport) DEB-Vorstand Sport Christian Künast zog nach dem 6:3 Sieg gegen Großbritannien ein erstes Fazit zur Vorrunde.

Die Kritik von Kapitän Moritz Seider kann er teilweise nachvollzielen: „Er ist einer der weltbesten Verteidiger und er will einfach mehr. Ich glaube, dieser Anspruch tut uns gut und den müssen wir irgendwo noch mehr vermitteln. Aber trotzdem bleibe ich dabei: Er war einen Tick zu kritisch.“





Über den Tellerrand hinaus blickend betonte er, dass man in der Vergangenheit unter anderem mit dem Fünf-Sterne-Programm schon gute Strukturen geschaffen habe, es nun aber auch vermehrt um Inhalte gehe.

Christian Künast im Interview bei MagentaSport



