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DEB-Vorstand Sport Christian Künast über die Weiterentwicklung im deutschen Eishockey: „Jetzt geht es um Inhalte“

26. Mai 20261 Mins read355
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Sportdirektor Christian Künast - © City-Press
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Zürich. (PM MagentaSport) DEB-Vorstand Sport Christian Künast zog nach dem 6:3 Sieg gegen Großbritannien ein erstes Fazit zur Vorrunde.

Die Kritik von Kapitän Moritz Seider kann er teilweise nachvollzielen: „Er ist einer der weltbesten Verteidiger und er will einfach mehr. Ich glaube, dieser Anspruch tut uns gut und den müssen wir irgendwo noch mehr vermitteln. Aber trotzdem bleibe ich dabei: Er war einen Tick zu kritisch.“


Über den Tellerrand hinaus blickend betonte er, dass man in der Vergangenheit unter anderem mit dem Fünf-Sterne-Programm schon gute Strukturen geschaffen habe, es nun aber auch vermehrt um Inhalte gehe.

Christian Künast im Interview bei MagentaSport


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