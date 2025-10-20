DEB unterstÃ¼tzt Olympia-Bewerbung

MÃ¼nchen. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) unterstÃ¼tzt die Bestrebungen, Olympische und Paralympische Spiele wieder nach Deutschland zu holen.

Als ersten wichtigen Meilenstein auf diesem Weg rufen wir die MÃ¼nchnerinnen und MÃ¼nchner auf, beim BÃ¼rgerentscheid am kommenden Sonntag, den 26. Oktober mit JA zu stimmen.

Unsere Verbindung zu Olympia

Als Eishockey-Familie wissen wir aus eigener Erfahrung, welche besondere Bedeutung Olympische Spiele haben. Erst im Februar 2025 haben wir bei der erfolgreichen Olympia-Qualifikation unserer Frauen-Nationalmannschaft in Bremerhaven die strahlenden Gesichter und die groÃŸe Freude unserer Athletinnen erlebt â€“ allein die Aussicht, dabei zu sein, lÃ¶st Emotionen und Motivation aus, die weit Ã¼ber den normalen Wettkampfalltag hinausgehen. Die Vorfreude und Dynamik rund um die kommenden Olympischen Spiele im Februar 2026, bei denen der DEB erstmals seit 20 Jahren mit Frauen und MÃ¤nnern fÃ¼r Team Deutschland antritt, zeigen uns tÃ¤glich, welche einzigartige Strahlkraft von einem solchen internationalen Top-Event ausgeht â€“ sowohl fÃ¼r den Spitzensport als auch fÃ¼r den Breitensport.

Vorteile fÃ¼r Sport und Gesellschaft

Olympische Spiele in Deutschland setzen aus Sicht des DEB weit Ã¼ber den Sport hinaus positive Impulse: Sie erhÃ¶hen das Ansehen des Sports in der Gesellschaft, begeistern junge Menschen und schaffen nachhaltige Infrastruktur fÃ¼r Spitzensport und Breitensport gleichermaÃŸen. Olympische Spiele verbinden Menschen Ã¼ber alle gesellschaftlichen Grenzen hinweg, fÃ¶rdern Inklusion und soziales Miteinander. Sie schaffen Identifikation und gemeinsame Momente der Begeisterung. Moderne olympische Konzepte nutzen bestehende Infrastruktur und setzen auf Nachhaltigkeit. Sie haben positive Effekte auf Stadt- und Wohnraumentwicklung und sind ein wichtiger Motor fÃ¼r die regionale Wirtschaft.

Der Weg zu Olympia in Deutschland

Vier deutsche Regionen haben ihr Interesse bekundet, Olympische und Paralympische Spiele auszurichten: MÃ¼nchen, Berlin, Hamburg und Rhein-Ruhr. Die finale Entscheidung, mit welcher Stadt oder Region Deutschland ins Rennen geht, trifft eine AuÃŸerordentliche Mitgliederversammlung des DOSB im Herbst 2026.

MÃ¼nchen mÃ¶chte sich gemeinsam mit dem Freistaat Bayern fÃ¼r die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele ab dem Jahr 2036 bewerben. DafÃ¼r ist der erste Schritt der BÃ¼rgerentscheid am Sonntag, den 26. Oktober 2025.

Der DEB sagt JA zu Olympischen Spielen in Deutschland und ruft alle MÃ¼nchnerinnen und MÃ¼nchner auf, am 26. Oktober fÃ¼r die Bewerbung zu stimmen. Nutzen Sie Ihre Stimme fÃ¼r den Sport, fÃ¼r die Gemeinschaft und fÃ¼r eine olympische Zukunft in Deutschland.

Weitere Informationen

Informationen zur Bewerbung: www.olympiabewerbung-muenchen.com

Entscheidungshilfe Olympi-o-mat: www.dafuer-sein-ist-alles.de/olympi-o-mat

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!