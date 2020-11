DEB und das Datingportal C-Date verkÃ¼nden Partnerschaft

München. (PM DEB) Gesucht und gefunden: Der Deutsche Eishockey-Bund e.V und das Datingportal C-Date freuen sich, eine gemeinsame Partnerschaft verkünden zu dürfen. Für ein...

Für ein Jahr ist die führende Casual-Datingplattform der offizielle Partner des DEB sowie der offizielle Dating-Partner der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft.

Neben zusätzlichen digitalen Marketing-Einbindungen wird C-Date bei allen Länderspielen der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft mit dem Logo auf den zwei Bully-Kreisen vertreten sein. Start der Kooperation ist der anstehende Deutschland-Cup von 5. bis 8. November 2020 in Krefeld. „Mit C-Date haben wir einen Partner an der Seite, der genau wie Eishockey für Leidenschaft steht und offen für neue und kreative Wege im Marketing ist. Wir freuen uns sehr auf diese außergewöhnliche Zusammenarbeit,“ sagt Andrea Baader, Head of Marketing beim Deutschen Eishockey-Bund.

C-Date ist eine der größten und führende Casual-Dating-Plattform in Europa. Das Portal wurde 2008 in Deutschland ins Leben gerufen und hat weltweit mehr als 36 Millionen Nutzern. Auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen bietet C-Date mit der Live-Chat Funktion die Möglichkeit für unverbindliches und sinnliches Dating.

Mit dem Eishockey-Sponsoring knüpft die Plattform C-Date an vergangene erfolgreiche Werbeaktivitäten im Sportbereich an. „Wir sind stolz, den Deutschen Eishockey-Bund und die Eishockey-Nationalmannschaften der Frauen und Männer als Partner zu unterstützen. Gemeinsam mit den Fans freuen wir uns auf besonders heiße Spiele in dieser Saison“, sagt Kevin Pineau, Communication Manager bei C-Date Deutschland.

„Wir freuen uns, mit C-Date einen weiteren Partner in den Reihen des DEB zu begrüßen, der sowohl die Männer- als auch die Frauen-Nationalmannschaft unterstützt und als junges, modernes Unternehmen frische Ideen für die Umsetzung des Engagements einbringt“, ergänzt Achim Morlok, Director Premium Rights & Partnerships von Infront Germany, dem offiziellen Vermarktungspartner des DEB.