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DEB und Bundestrainer Harold Kreis trennen sich – Das sagen Vorstand Sport Christian Künast und Harold Kreis

5. Juni 20262 Mins read271
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Harold Kreis - © Moritz Eden / City-Press
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München. (EM / PM DEB) Das war fast zu erwarten.

Nach dem schlechten Abschneiden bei Olympia und der WM in der Schweiz trennen sich die Wege des Deutschen Eishockey Bundes (DEB) und Bundestrainer Harold Kreis.

Am letzten Montag und Dienstag hatte der DEB Aufsichtsrat getagt und auch die WM analysiert.

Wer Nachfolger werden soll ist noch völlig unklar.

Im kommenden Jahr steht für Deutschland die Heim WM in Mannheim und Düsseldorf an. Dann trifft die DEB Auswahl auf die Schweiz, Finnland, Schweden, Lettland, Österreich, Slowenien und Aufsteiger Ukraine in der Gruppenphase.

Silber direkt nach dem Amtsantritt bei der WM 2023

Harold Kreis hatte das Amt des Bundestrainers am 15. März 2023 übernommen. Bereits bei seiner ersten Maßnahme führte der 67-Jährige die Nationalmannschaft zur Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2023 und sicherte damit auch die direkte Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2026. Bei der Weltmeisterschaft 2024 erreichte die DEB-Auswahl das Viertelfinale; 2025 und 2026 wurde dieses Ziel jeweils knapp verpasst. Bei den Olympischen Spielen 2026 zog die Mannschaft in das Viertelfinale ein. Hinzu kamen die Erfolge der Männer beim Deutschland Cup 2023 und 2025.

Stimmen

Christian Künast, Vorstand Sport des DEB: „Wir sind nach einer intensiven Analyse zu diesem Entschluss gelangt und haben unser Ergebnis dem DEB-Aufsichtsrat präsentiert, der unsere Auffassung geteilt hat. Die Zusammenarbeit mit Harold war zu jeder Zeit von Vertrauen, Offenheit und gegenseitigem Respekt geprägt – auch menschlich war sie über die gesamte Zeit hervorragend. Deshalb ist uns diese Entscheidung nicht leichtgefallen. Zugleich sehen wir, dass die Entwicklung der Männer-Nationalmannschaft zuletzt stagnierte, und diese sportliche Gesamteinschätzung hat letztlich zu unserer Entscheidung geführt. Harold Kreis hat sich mit großer Hingabe in den Dienst der Nationalmannschaft gestellt und bedeutende Verdienste um das deutsche Eishockey erworben – allen voran den Gewinn der WM-Silbermedaille 2023. Wir sind jedoch der festen Überzeugung, dass es nun einen neuen Impuls braucht.“

Harold Kreis: „Die vergangenen drei Jahre mit der Nationalmannschaft waren eine besondere Zeit, an die ich mit großer Dankbarkeit zurückdenke. Der Silbermedaillen-Erfolg 2023 und die gemeinsamen Erlebnisse mit dem Team werden mir in bester Erinnerung bleiben. Ich danke den Mitarbeitern im Verband, dem Trainerstab, dem Team-Staff der Männer-Nationalmannschaft und vor allem den Spielern für das Vertrauen und die Zusammenarbeit. Ich wünsche dem Verband und der Mannschaft für die kommenden Aufgaben alles Gute.“

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