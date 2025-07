DEB: U20-Männer starten in die Spielzeit 2025/2026

München. (PM DEB) Am Donnerstag, den 17. Juli 2025 startet die U20-Nationalmannschaft in die neue Saison 2025/2026.

Das Team um U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter kommt dazu für sechs Tage am Bundesstützpunkt in Füssen zusammen. Neben neun Eiseinheiten, Off-Ice-Trainings und diversen Meetings, stehen wie schon in der Woche zuvor bei den Frauen-Nachwuchsteams, die in:prove-Testungen* und eine NADA-Schulung (Nationale Anti Doping Agentur Deutschland) auf dem Programm.

Tobias Abstreiter und sein Trainerteam haben für den Sommerlehrgang im Ostallgäu 28 Spieler ausgewählt – darunter drei Torhüter, zehn Verteidiger und 15 Stürmer. Elf der nominierten Athleten waren bereits Teil des letztjährigen U20 WM-Kaders im kanadischen Ottawa, die übrigen 17 Spieler haben ebenfalls schon Erfahrungen bei verschiedenen DEB-Maßnahmen und Turnieren sammeln können, wie beispielsweise bei der U18-WM 2025 in Frisco (USA).

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Wir werden die Tage in Füssen dafür nutzen, unsere Spieler auf die neue Saison vorzubereiten. Hierbei werden wir bereits wichtige Erkenntnisse über den diesjährigen Kader und unsere Aufgaben auf dem Weg zur WM 2026 gewinnen können. Unsere Trainingsschwerpunkte werden wir unter anderem im Bereich Special Teams und der Weiterentwicklung unseres Spiels bei Fünf – gegen – Fünf setzen. Wir werden weiter intensiv an unserem System arbeiten und unser Team mit diesem vertraut machen. Die Vorbereitung auf die beiden Länderspiele gegen die Slowakei in Kassel, wird in dieser Woche ebenfalls schon ein Thema sein.“

Tickets für die beiden Länderspiele gibt es noch unter: https://www.nordhessen-arena.de

*Die beim in:prove-Projekt (gefördert vom Bundesinstitut für Sportwissenschaften) gewonnenen Erkenntnisse, sollen zukünftig bei Ausbildungsprozessen zur athletischen und kognitiven Entwicklung der Nachwuchstalente unterstützend eingesetzt werden. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Betrachtung jedes Sportlers als Individuum, und der damit verbundenen Anpassung der jeweiligen Trainingspläne.

