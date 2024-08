DEB: U18-MÃ¤nner schlieÃŸen Hlinka Gretzky Cup auf Platz sechs ab

Edmonton. (PM DEB) Der diesjährige Hlinka Gretzky Cup fand vom 5. bis zum 10. August 2024 im kanadischen Edmonton statt. Die deutsche U18-Nationalmannschaft schloss...

Edmonton. (PM DEB) Der diesjährige Hlinka Gretzky Cup fand vom 5. bis zum 10. August 2024 im kanadischen Edmonton statt.

Die deutsche U18-Nationalmannschaft schloss das prestigeträchtige Turnier auf dem sechsten Rang ab und verbesserte sich somit um einen Platz im Vergleich zum Vorjahr.

Das Team um U18-Bundestrainer Patrick Reimer startete mit einem Sieg in das Turnier. Nach einem 0:1-Rückstand gegen Finnland, konnte die deutsche Nachwuchsauswahl das Spiel in der Verlängerung noch einmal drehen und am Ende mit einem 2:1-Sieg vom Eis gehen. Keine 24 Stunden später, stand bereits die zweite Partie auf dem Programm – hier musste sich das DEB-Team mit 3:7 gegen die Mannschaft aus Tschechien geschlagen geben. Im letzten der drei Vorrunden-Spiele unterlag die deutsche Nachwuchsauswahl dem Team aus den USA mit 3:12. Mit einem Sieg und zwei Niederlagen sicherten sich Patrick Reimer und sein Team den dritten Platz in der Abschlusstabelle der Gruppe B.

Nach einem Tag Pause stand das Spiel um Platz fünf gegen den Dritten der Gruppe A an, den das Team aus der Slowakei innehatte. Nach einem torlosen ersten Drittel gelang den Slowaken in Abschnitt zwei der 1:0-Führungstreffer. Im Schlussdrittel fielen dann ganze sechs Tore, zwei davon auf deutscher Seite. Mit einem Treffer ins leere Tor besiegelte das Team aus der Slowakei, kurz vor Ablauf der Spielzeit, den 5:2-Endstand.

Ergebnisse der U18-Nationalmannschaft:

05.08.2024 | Deutschland – Finnland 2:1 n.V. (Tore: R. Griva, G. Griva)

06.08.2024 | Deutschland – Tschechien 3:7 (Tore: G. Griva, D. Willhöft, D. Lewandowski)

07.08.2024 | USA – Deutschland 12:3 (Tore: M. Bleicher, Carlos Händel, A. Grin)

09.08.2024 | Spiel um Platz 5 I Deutschland – Slowakei 2:5 (Tore: M. Ziergiebel, R. Griva)

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Insgesamt war es ein positiver Auftritt unserer U18-Nationalmannschaft beim diesjährigen Hlinka Gretzky Cup. Die Spieler haben gezeigt, dass wenn sie alle ihre Leistung abrufen, sie mit den top Nationen mitspielen können. Wir haben aber auch gesehen, dass uns auf diesem Level noch die Konstanz und teilweise auch die Athletik fehlen, um über den gesamten Zeitraum, dieses hohe Leistungsvermögen aufrecht zu erhalten.“

U18-Bundestrainer Patrick Reimer: „Wir wollten zum Hlinka Gretzky Cup fahren, um zu lernen. Und das haben wir – es war definitiv ein sehr lehrreiches Turnier für uns. Wir hatten zum Turnierauftakt ein sehr gutes Spiel gegen Finnland, konnten aber die Konstanz nicht über das gesamte Turnier halten. Heute haben wir gegen die Slowakei die Chance vergeben, den fünften Platz zu holen. Aber auch da muss ich sagen, wir sind zum Lernen hier. Wir stehen am Anfang der Saison und das Ziel ist es, im April unser bestes Eishockey zu spielen. Ich habe großes Potenzial im Team wahrgenommen und bin daher positiv gestimmt, dass wir uns im Laufe der Saison dementsprechend weiterentwickeln werden.“