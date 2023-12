DEB: U18-Frauen mit Turniersieg in FÃ¼ssen

Artikel anhören Füssen. (PM DEB) Die U18-Frauen-Nationalmannschaft schließt ihre Dezember-Maßnahme mit zwei Siegen und nur einer Niederlage ab. Hieß es am ersten Spieltag noch...

Füssen. (PM DEB) Die U18-Frauen-Nationalmannschaft schließt ihre Dezember-Maßnahme mit zwei Siegen und nur einer Niederlage ab.

Hieß es am ersten Spieltag noch 0:5 gegen die Schweizerinnen, ging es von da an stetig aufwärts. Bereits im zweiten Spiel gegen die Schweiz, konnte sich das DEB-Nachwuchsteam mit 1:0 durchsetzen. Torschützin für das deutsche Team war Emmi-Lee Hanack. In der folgenden Partie gegen die Österreicherinnen, gelang der Mannschaft um Honorar-Bundestrainer Philip Kipp erneut ein 1:0-Erfolg. Anna Rose traf hierbei für das deutsche Team.

Für die U18-Frauen war dieser Lehrgang die letzte große Standortbestimmung vor der anstehenden 2024 IIHF U18-Frauen-Weltmeisterschaft. Der Saisonhöhepunkt findet vom 6. bis 14 Januar 2024 in Zug (SUI) statt. Dort trifft das Team in der Vorrunden-Gruppe A auf Kanada, Finnland und Tschechien.

Honorar-Bundestrainer Philip Kipp: „Die Mannschaft hat die Lehrgangs-Inhalte nach und nach immer besser umgesetzt, gerade auch mit dem Schwerpunkt auf dem Defensivverhalten. Am Ende konnte sich das Team sogar mit dem Turniersieg für die harte Arbeit belohnen. Das sollte der Mannschaft Selbstvertrauen hinsichtlich der bevorstehenden Weltmeisterschaft mitgegeben haben.“

Spielplan der U18-Frauen beim 3-Nationen-Turnier in Füssen

13.12.2023 | 18:00 Uhr | Deutschland – Schweiz 0:5

14.12.2023 | 16:00 Uhr | Deutschland – Schweiz 1:0 (Tor: E.-L. Hanack)

16.12.2023 | 11:00 Uhr | Deutschland – Österreich 1:0 (Tor: A. Rose)