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DEB-Team verliert knapp gegen bockstarke Finnen – Spannung bis in die Schlussminute

15. Mai 20261 Mins read75
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Ville Heinola von Team Finnland und Daniel Fischbuch von Team Deutschland - © Moritz Eden / City-Press
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Zürich. (PM DEB) Zum heutigen Auftakt der IIHF Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz hat die Männer-Nationalmannschaft gegen Finnland eine knappe Niederlage hinnehmen müssen.

Vor 9.516 Zuschauern in der Swiss Life Arena in Zürich lautete der Endstand aus Sicht des deutschen Teams 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). Torschütze für die DEB-Auswahl war Stefan Loibl.

Das zweite WM-Spiel in der Gruppe A steht für die DEB-Auswahl am Sonntagabend an. Gegner ist Lettland, Spielbeginn ist 20:20 Uhr.

Übersicht #FINGER

Torschütze GER: Stefan Loibl (49.).
Schüsse: Finnland 24 – Deutschland 17.
Strafminuten: Finnland 10 – Deutschland 6.
Starting Goalie: Philipp Grubauer.
Kapitäne: Moritz Seider (C), Frederik Tiffels (A), Kai Wissmann (A).
Zuschauer: 9.516.
Besonderheiten: 50. Länderspiel für Moritz Seider.
Bester Spieler: Philipp Grubauer.
IIHF-Statistik: Live-Stats FINGER

Stimmen #FINGER

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir wollten gut in das Turnier starten, das ist uns heute gelungen. Die Mannschaft hat engagiert gespielt und war läuferisch stark. Wir wussten, dass wir physisch spielen mussten, so haben wir auch schnell zu unserem Spiel gefunden. Die Finnen haben zweimal im Powerplay getroffen. Wir hatten es unheimlich schwer, unser Powerplay aufzuziehen. Wir werden diese Erfahrung für unsere Analyse nutzen. Insgesamt haben wir aber eine starke Mannschaftsleistung gesehen und Philipp Grubauer hat uns im Spiel gehalten. Heute haben die Special Teams den Unterschied gemacht.“

Stürmer Stefan Loibl: „Das war heute ein schnelles und enges Spiel. Philipp hat uns mit einigen starken Saves im Spiel gehalten. Entscheidend waren am Ende die Special Teams. Bei gleicher Spieleranzahl haben wir insgesamt gut agiert. Aber wir haben eben im Powerplay kein Tor gemacht. Das müssen wir analysieren, um es beim nächsten Spiel besser zu machen.“

Torhüter Philipp Grubauer: „Wir haben im ersten Drittel etwas gebraucht, um ins Spiel hineinzukommen. Es war für uns das erste Spiel in dieser Zusammensetzung. Im letzten Drittel haben wir ordentlich Tempo gemacht und in der Offensive Chancen kreiert. Am Ende haben die Special Teams den Unterschied gemacht.“

WM-Spielplan 2026, Vorrunde, Gruppe A

15.05.2026 | Finnland – Deutschland | 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
17.05.2026 | 20:20 Uhr | Deutschland – Lettland
18.05.2026 | 20:20 Uhr | Deutschland – Schweiz
20.05.2026 | 20:20 Uhr | USA – Deutschland
22.05.2026 | 16:20 Uhr | Deutschland – Ungarn
23.05.2026 | 20:20 Uhr | Österreich – Deutschland
25.05.2026 | 20:20 Uhr | Deutschland – Großbritannien

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