DEB-Team: Einsatz von Verteidiger Leon Gawanke gegen die USA offen – Weitere Lizenz soll vergeben werden – Das sagen der Bundestrainer und Kapitän Mo Müller vor dem USA-Spiel

Tampere. (PM DEB / EM) Nach dem knackigen WM-Auftakt gegen Schweden und Finnland wartet auf die Nationalmannschaft die nächste Herausforderung. Am Montag, den 15....

Tampere. (PM DEB / EM) Nach dem knackigen WM-Auftakt gegen Schweden und Finnland wartet auf die Nationalmannschaft die nächste Herausforderung.

Am Montag, den 15. Mai 2023 (15:20 Uhr deutscher Zeit), geht es im dritten Spiel der Gruppe gegen die USA. Während die DEB-Auswahl zweimal knapp die ersten WM-Punkte verpasste, gelangen dem Weltranglistenvierten zwei Siege (4:1 gegen Finnland, 7:1 gegen Ungarn) zum Start in das Turnier.

Trotz zweier intensiver Spiele in den Beinen ging es auch heute für die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis auf das Eis im Practice Rink der Nokia Arena in Tampere. Zudem standen mehrere teaminterne Meetings auf der Agenda, um die Erkenntnisse aus den ersten beiden WM-Spielen zu ziehen und sich auf das Duell gegen die USA vorzubereiten. Daneben stand im Tagesverlauf Regeneration und Kraft tanken im Vordergrund für die Nationalspieler.

Eine weitere Verstärkung für das Team ist am heutigen Sonntag in Tampere eingetroffen: Leon Gawanke ist am Mittag in Helsinki gelandet und hat sich direkt in die deutsche Kabine nach Tampere begeben. Ob der Verteidiger am Montag direkt ins Spielgeschehen eingreift, entscheidet sich kurzfristig.

Das sagen Bundestrainer Harold Kreis und Kapitän Mo Müller nach dem Training am Sonntag









Weitere Stimmen vor dem Spiel gegen die USA am Montag

Stürmer Nico Sturm: „Wir haben auf dem Papier die drei schwersten Aufgaben zuerst. Es ist wichtig, jetzt nicht von unserem Weg abzukommen, sondern unserem Spiel treu zu bleiben. Bei mir besteht kein Zweifel, dass wir dann auch die entsprechenden Ergebnisse und Punkte einfahren werden.“

Verteidiger Leon Hüttl: Wir nehmen auf jeden Fall viel Positives mit in das Spiel gegen die USA. Wir haben in den ersten beiden WM-Spielen gesehen, dass wir mithalten können. Wir müssen in der nächsten Partie wieder unsere Leistung über 60 Minuten bringen, immer fokussiert sein und einfach unser System spielen. Wir gehen definitiv positiv ins nächste Spiel.“

Verteidiger Leon Gawanke: „Wenn ich die Chance habe, für Deutschland aufzulaufen, nehme ich das wahr. Bereits die vergangenen zwei Weltmeisterschaften haben richtig viel Spaß gemacht, auch weil die Aufmerksamkeit bei uns zuhause bei einer WM groß ist und wir damit das Eishockey pushen können. Ich will der Mannschaft mit meinen Stärken helfen und werde mich voll reinhauen.“

3491 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.