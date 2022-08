DEB stellt Spielplan der 28 Oberligisten fÃ¼r die Saison 2022/23 vor – Stimmen zum Spielplan

München. (PM DEB / HCL / Löwen / EVL) Mit dem Eröffnungsspiel der ESC Moskitos Essen gegen den Aufsteiger EV Duisburg startet die Oberliga...

München. (PM DEB / HCL / Löwen / EVL) Mit dem Eröffnungsspiel der ESC Moskitos Essen gegen den Aufsteiger EV Duisburg startet die Oberliga Nord am 22. September 2022 in die neue Saison.

Der erste Spieltag für alle anderen Clubs der Oberliga Nord wurde für den 23. September 2022 festgelegt. Genau eine Woche später, am 30. September nimmt die Oberliga Süd ihren Spielbetrieb auf. Hierzu begrüßen die Tölzer Löwen, der sportliche Absteiger aus der DEL2, den letztjährigen Finalisten ECDC Memmingen Indians zum Ligaauftakt. Aufsteiger EHC Klostersee beginnt die Saison in der Oberpfalz bei den Blue Devils aus Weiden, bevor am 2. Spieltag die Heimpremiere gegen die EV Lindau Islanders auf dem Programm steht.

Die 15 Teams der Oberliga Nord bestreiten in der Saison 392 Hauptrundenpartien (jeweils 56 pro Team), die 13 Teams aus dem Süden bestreiten 312 Spiele in ihrer Hauptrunde. Auf Grund der ungeraden Anzahl an Teams muss jeden Spieltag ein Team pausieren. „Der Schlüssel mit einer ungeraden Anzahl an Teams bedingt, dass wir einen 16er bzw. 14er Spielplan zugrunde legen mussten“, erklärt Markus Schubert, Leiter Spielbetrieb beim Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB). „Dadurch wurden zusätzliche Termine notwendig. Gerade im Norden veranlasst die begrenzte Saison zu vermehrten Spielen unter der Woche.“ Als Absicherung bleibt der Punktequotient in den Durchführungsbestimmungen verankert und wird aktiviert, sollte es zu Spielausfällen kommen, die nicht mehr nachholbar sind.

Die Hauptrunde endet in beiden Ligen am 5. März 2023. Direkt im Anschluss steigen die Teams in eine Pre-Playoffs Phase, mit dem Modus „Best of Three“, ein. Die danach folgenden Play-Off-Serien zur Ermittlung des Oberliga Meisters werden im Modus „Best of Five“ ausgespielt.

„Das sportliche Niveau der Oberliga ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Sie hat sich als ernstzunehmende dritte professionelle Kraft im deutschen Eishockey weiter etabliert. Dazu tragen auch die zahlreichen Traditionsvereine bei, die ihre Heimat in der Oberliga gefunden haben und durch ihre große Fangemeinde einen wesentlichen Teil der Attraktivität dieser Liga ausmachen. Die kommende Saison dürfte eine der spannendsten und qualitativ hochwertigsten der letzten Jahre werden“, sagt Marc Hindelang, DEB-Vizepräsident, zuständig für den Spielbetrieb der DEB-Ligen.

Weitere Stimmen zum Spielplan

Landsbergs Präsident Frank Kurz: „Natürlich wissen wir, dass ein Spielplan eine komplizierte Sache ist und man es nicht immer allen recht machen kann. Dass wir allerdings unsere zuschauerträchtigsten Heimspiele gegen Memmingen einmal unter der Woche an einem Mittwoch und einmal am Tag des Fussball WM Spiels Deutschland – Spanien austragen müssen und dann zugleich in den attraktiven Weihnachtsferien an fünf Spieltagen kein Heimspiel haben, während andere Vereine in dieser Zeit fünfmal Zuhause spielen, ist für uns nicht nachvollziehbar. Uns entgehen damit durchaus mögliche Einnahmen im fünfstelligen Bereich. Leider wurden unsere Anregungen, dies noch zu ändern, von Ligenleitung nicht berücksichtigt. Es hätte uns einfach gefreut, wenn wir auch dieses Jahr einen ausgewogenen Spielplan bekommen hätten. Persönlich schätzen wir die handelnden Personen beim DEB sehr, das hat uns allerdings massiv geärgert. Bei allem Ärger freuen wir uns aber natürlich tierisch auf die kommende Saison mit hoffentlich vollem Stadion! Wir glauben wir haben eine richtig gute Truppe zusammen, die uns erfolgreiches Eishockey bieten wird. Momentan arbeiten wir noch an der Verpflichtung eins dritten Kontingentspielers für die Verteidigung. Außerdem haben bereits einige absolute Highlights für die Saison in Planung. Die Fans können sich auf alle Fälle bereits jetzt auf das erste Saisonspiel gegen den EV Füssen freuen!“

Tölzer Löwen- Geschäftsführer Ralph Bader: „Wir sind mit dem Spielplan sehr zufrieden. Es ist immer schön mit einem Heimspiel die Saison zu eröffnen und das gleich gegen einen Top-Favoriten der Liga. Wir haben ein machbares Auftaktprogramm, bevor es bereits Mitte Oktober zum ersten Derby im eigenen Stadion kommt. Während der Weihnachtszeit gleich zwei Lokalderbys auf eigenem Eis zu haben ist optimal. Hier wird die Arena brennen, da bin ich mir sicher.“

Lindau: „Die Oberliga Süd ist für den Fan eine attraktive Liga“, sagt Milo Markovic, der Sportliche Leiter und wirbt für den Dauerkartenkauf. „Uns alle erwartet eine spannende Saison und es lohnt sich definitiv ins Stadion zu kommen.“

20220803_DEB_Spielplan_Oberliga_Nord_2022_2023

20220803_DEB_Spielplan_Oberliga_Sued_2022_2023