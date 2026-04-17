DEB stellt Schiedsrichter und -Linienschiedsrichter für Weltmeisterschaften der Top-Division

München. (PM DEB) Auch in der aktuellen Spielzeit 2025/2026 wurden wieder zahlreiche Unparteiische des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) für höchste internationale Turniere berufen.

Nach dem erfolgreichen Einsatz beim Männer-Eishockeyturnier der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand (ITA) wurde Hauptschiedsrichter André Schrader erneut für ein Event der Top-Division nominiert. Gemeinsam mit Lukas Kohlmüller (Hauptschiedsrichter) und Patrick Laguzov (Linienschiedsrichter) wird er bei der IIHF-Männer-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz im Einsatz sein.

Deutscher Schiedsrichter-Nachwuchs für U18-Weltmeisterschaft nominiert

Die intensive Nachwuchsarbeit im deutschen Schiedsrichterwesen scheint zu greifen. Mit Jeroen Klijberg (Hauptschiedsrichter), Vincent Brüggemann (Linienschiedsrichter) und Kenneth Englisch (Linienschiedsrichter) sind gleich drei junge DEB-Referees für internationale Einsätze nominiert. Die drei Unparteiischen im Alter von 28, 25 und 26 Jahren wurden für einen Einsatz in der Top-Division berufen – für sie geht es nach Trenčín und Bratislava (SVK) zur U18-Weltmeisterschaft der Männer.

Weitere international Nominierte

Hauptschiedsrichterinnen: Caroline Butt (WW IB/ Spanien), Tijana Haack (WW IA/ Ungarn)

Hauptschiedsrichter: Tim Heffner (WM18 IIA/ Rumänien), Marius Wölzmüller (WM18 IA/ Polen), Lukas Voit (WM IIA/ V.A. Emirate), Kilian Hinterdobler (WM IA/ Polen)

Linienschiedsrichterinnen: Leonie Ernst (WW IA/ Ungarn)

Linienschiedsrichter: Tom Giesen (WM18 IIA/ Rumänien), Kai Jürgens (WM IA/ Polen), Markus Merk (WM IA/ Polen)

Stimmen zur Nominierung

DEB-Leiterin Schiedsrichterwesen Manuela Gröger-Schneider: „Die Nominierung von gleich drei Schiedsrichtern des DEB für die Männer-Eishockey-Weltmeisterschaft der Top-Division unterstreicht die hervorragende Entwicklung und Anerkennung deutscher Schiedsrichter auf internationaler Ebene. Besonders freut es uns, dass auch im Nachwuchsbereich mit Jeroen Klijberg, Vincent Brüggemann und Kenneth Englisch drei junge Schiedsrichter für die U18-Weltmeisterschaft in der Slowakei berücksichtigt wurden. Für alle drei ist es die erste Teilnahme auf höchsten Spielniveau – ein bedeutender Schritt und ein wichtiger Meilenstein in ihren Karrieren. Wir freuen uns über diese positive Entwicklung und werden diese auch weiterhin vorantreiben.“

DEB-Schiedsrichter Lukas Kohlmüller: „Die Nominierung für die IIHF-Weltmeisterschaft in der Schweiz ist für mich eine große Ehre und mit großer Vorfreude verbunden. Sie ist zugleich das Ergebnis harter Arbeit in den vergangenen Jahren. Für das entgegengebrachte Vertrauen sowie die stetige Unterstützung aller Beteiligten bin ich sehr dankbar – insbesondere auch meiner Familie. Nachdem ich bereits zwei Weltmeisterschaften als Linienrichter begleiten durfte, freue ich mich nun sehr, meine erste IIHF-Weltmeisterschaft als Hauptschiedsrichter erleben und mich dieser Herausforderung auch auf internationaler Ebene stellen zu dürfen. Mein Ziel ist es, die Spiele fair und sicher zu leiten und damit die Grundlage dafür zu schaffen, dass die Mannschaften unter gleichen Bedingungen die Chance haben, die Spiele für sich zu entscheiden.“

DEB-Schiedsrichter Vincent Brüggemann: „Ich freue mich sehr über die Nominierung für ein solch hochklassiges Turnier wie die diesjährige U18-Weltmeisterschaft in der Slowakei. Hier treffen die besten Nachwuchstalente der Welt aufeinander – Teil dieses Wettbewerbs zu sein, ist für mich eine riesige Ehre. Da es sich um mein erstes Turnier auf A-Level handelt, hat diese Berufung für mich eine ganz besondere Bedeutung. Umso mehr freue ich mich darauf, als Linienrichter den Deutschen Eishockey-Bund im Auftrag der IIHF auf internationaler Ebene vertreten zu dürfen.“