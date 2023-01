DEB Sportdirektor KÃ¼nast vor dem U20 WM-Viertelfinale: „Wir mÃ¼ssen definitiv besser spielen, um eine Chance zu haben“

Bonn. (PM MagentaSport) Top-Spiele in der PENNY DEL und ab jetzt alle WM-Spiele in Kanada live – MagentaSport startet morgen mit einer langen Eishockey-Nacht...

Bonn. (PM MagentaSport) Top-Spiele in der PENNY DEL und ab jetzt alle WM-Spiele in Kanada live – MagentaSport startet morgen mit einer langen Eishockey-Nacht ins neue Jahr!

Ein 4:2-Sieg gegen Österreich im 3. Spiel der U20 WM reichte der deutschen Auswahl, um sich als Gruppenvierter für das Minimalziel Viertelfinale zu qualifizieren. Da trifft Deutschland am Montag, 2. Januar 2023, auf den Sieger der Gruppe B, die USA – ab 22 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport.

Zum Abschluss der WM-Vorrunde setzte es ein 1:8 gegen Tschechien. DEB-Sportdirektor Christian Künast mahnte: „In einem KO-Spiel ist alles möglich, aber wir müssen definitiv besser spielen, um eine Chance zu haben.“

MagentaSport zeigt die WM morgen ab den Viertelfinals nunmehr komplett live und kostenlos. Der Einstieg in die lange Eishockey-Nacht erfolgt bereits ab 17 Uhr mit Finnland gegen Schweden, anschließend Tschechien gegen die Schweiz und ab 22 Uhr: der Auftritt der deutschen Auswahl gegen USA. Das letzte Viertelfinale wird in der Nacht zum Dienstag ausgespielt: Gastgeber Kanada gegen Slowakei.

Starker Spieltag in der PENNY DEL am Montag ab 19 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz mit dem Derby Kölner Haie gegen Düsseldorfer EG sowie dem Top-Spiel Eisbären Berlin gegen Spitzenreiter EHC Red Bull München.

Der Spieltag ab 19 Uhr live im Überblick:

Kölner Haie – Düsseldorfer EG,

Eisbären Berlin – EHC Red Bull München,

Schwenninger Wild Wings –Adler Mannheim,

Grizzlys Wolfsburg – Augsburger Panther,

Nürnberg Ice Tigers – ERC Ingolstadt,

Iserlohn Roosters – Löwen Frankfurt,

Bremerhaven Pinguins – Bietigheim Steelers

U20 WM live und kostenlos bei MagentaSport:

Kommentatoren Christoph Stadtler und Christoph Fetzer im Einsatz, Experte Kai Hospelt.

Viertelfinals am Montag, 2. Januar 23

Ab 17.00 Uhr: Finnland – Schweden

Ab 19.30 Uhr: Tschechien – Schweiz

Ab 22.00 Uhr: USA – Deutschland

Ab 00.30 Uhr: Kanada – Slowakei

Halbfinals am 4.01./05.01., ab 20.30 Uhr und ab 00:30 Uhr:

Spiel um Platz 3 am 05.01., ab 20.30 Uhr

Finale am 06.01 ab 00.30 Uhr