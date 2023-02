DEB-Sportdirektor Christian KÃ¼nast reist nach Nordamerika

München. (PM DEB) Der Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) tritt am heutigen Donnerstagnachmittag seine NHL-Reise nach Kanada und in die USA an. Christian...

München. (PM DEB) Der Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) tritt am heutigen Donnerstagnachmittag seine NHL-Reise nach Kanada und in die USA an. Christian Künast plant den Großteil der deutschen Spieler, die in der National Hockey League (NHL) unter Vertrag stehen, zu einem persönlichen Gespräch zu treffen. Zusätzlich sind Meetings mit den General Managern der jeweiligen Clubs angesetzt. Hierbei wird es um den betreffenden Spieler, die sportliche Situation im Team und andere essenzielle Themen wie Versicherungen und die zukünftige Zusammenarbeit gehen. Neben dem Austausch mit den Spielern und General Managern, möchte sich Christian Künast auch einen eigenen Eindruck von der sportlichen Entwicklung verschaffen. Hierzu ist der Besuch einiger Trainingseinheiten und NHL-Partien geplant. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sind ein zentraler Bestandteil der Vorbereitungen auf die vom 12. bis 28. Mai stattfindende 2023 IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft in Tampere (FIN) und Riga (LAT). Stationen der Reise/ Spielbesuche 23.02.2023 I Seattle Kraken – Boston Bruins

25.02.2023 I San Jose Sharks – Chicago Blackhawks

27.02.2023 I Edmonton Oilers –Boston Bruins

28.02.2023 I Ottawa Senators – Detroit Red Wings

02.03.2023 I Boston Bruins – Buffalo Sabres DEB-Sportdirektor Christian Künast: „In erster Linie geht es mir um den persönlichen Kontakt. Ich möchte mich einfach mit den Spielern vor Ort austauschen und sehen wie die aktuelle körperliche Verfassung ist. Zusätzlich wird natürlich auch die anstehende WM ein wichtiger Bestandteil der Gespräche sein."