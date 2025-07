DEB: Spielplan der blossom-ic DFEL für die Saison 2025/2026 steht

München. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) hat den Spielplan der blossom-ic DFEL für die neue Saison 2025/2026 fixiert.

Die höchste deutsche Frauen-Eishockeyliga startet, nach dem Rückzug der EC Berkamener Bären, mit fünf Mannschaften in die neue Spielzeit. Der Kandai Magyar Hokiklub Budapest bestreitet in diesem Jahr bereits seine zweite Saison in der blossom-ic DFEL.

blossom-ic DFEL-Vereine der Saison 2025/2026

ECDC Memmingen Indians

Eisbären Berlin

ERC Ingolstadt

Kandai Magyar Hokiklub Budapest

Mad Dogs Mannheim

Die neue Saison beginnt am Wochenende 20./ 21. September 2025 mit einem Doppel-Spieltag. Die aktuellen Vizemeisterinnen aus Budapest empfangen die Mad Dogs Mannheim. Der ERC Ingolstadt hat die Mannschaft der Eisbären Berlin für zwei Spiele zu Gast. Die amtierenden Meisterinnen des ECDC Memmingen Indians starten am Samstag, den 27. September 2025 im Berliner Wellblechpalast in die neue Spielzeit.

Auftakt-Spieltag der blossom-ic DFEL

20.09.2025 I 17:10 Uhr I HK Budapest – Mad Dogs Mannheim

20.09.2025 I 19:00 Uhr I ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin

21.09.2025 I 12:15 Uhr I HK Budapest – Mad Dogs Mannheim

21.09.2025 I 13:15 Uhr I ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin

Die Saison wird in einer Dreifach-Runde gespielt. Der letzte Spieltag der blossom-ic DFEL-Hauptrunde ist für das Wochenende 21./ 22. Februar 2026 angesetzt. Der Start der Playoffs ist für Samstag, den 28. Februar 2026 geplant. Diese werden wie gewohnt, im Best-of-5-Modus ausgetragen. Die Meisterinnen der Saison 2025/2026 stehen dann spätestens am 4. April 2026 fest.

Den gesamten Spielplan der neuen Saison finden Sie anbei und im Laufe der nächsten Woche unter:

https://deb-online.live/liga/damen/bundesliga/

Leistungssportreferentin Frauen Ronja Jenike: „Wir stehen vor einer international sehr ereignisreichen Saison – daher freuen wir uns, trotz des dezimierten Teilnehmerfeldes, auf eine sportlich hochklassige und ausgeglichene Liga blicken zu können. Ein Dank geht an die Vereine, die im Sinne der Entwicklung der Spielerinnen und des Frauen-Eishockeys in Deutschland, Hebel in Bewegung gesetzt haben, um die Saison in dieser Form durchführen zu können.“