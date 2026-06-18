Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEB DEB schließt neuen Kooperationsvertrag mit der DEL2
DEBDEL 2

DEB schließt neuen Kooperationsvertrag mit der DEL2

18. Juni 20261 Mins read70
Share
Vorstandsvorsitzender Frank Lutz, Geschäftsführer der DEL2 René Rudorisch und Vorstand Sport Christian Künast (Rechts im Bild) bei der Mitgliederversammlung des DEB - © Marco Leipold / City-Press
Share

München. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) und die DEL2 stellen ihre Zusammenarbeit für die kommenden Jahre auf eine professionelle und zeitgemäße Grundlage.

Beide Seiten haben den Kooperationsvertrag in den vergangenen Monaten verhandelt und auf eine Laufzeit bis mindestens zum Jahr 2036 ausgerichtet. Im Mittelpunkt stehen eine vertrauensvolle Kooperation von Verband und Liga, die eine Neuregelung der finanziellen Beiträge enthält.

Neben dem finanziellen Rahmen umfasst der Vertrag weitere gemeinsame Pflichten und Themen. So werden Talent- und Standortentwicklung in der DEL2 unter dem Dach des DEB gebündelt. Auch das Schiedsrichterwesen erhält eine klarere Führungsstruktur: Die Verantwortung für Rekrutierung, Ausbildung, Einteilung und Coaching der Schiedsrichter liegt weiter beim DEB. Beide Schritte befinden sich bereits in der Umsetzung. Zudem werden die organisatorischen Schnittstellen zwischen Verband und Liga optimiert.

René Rudorisch, Geschäftsführer der DEL2: „Ich danke den Mitgliedern unseres Verhandlungsteams, dem Aufsichtsratsvorsitzenden Frank Kottmann und dem Sprecher der Kommission Andreas Ortwein, die mich im Auftrag der Liga unterstützten. Mit dem neuen Kooperationsvertrag sichern wir die Zukunft und Stabilität der DEL2 langfristig ab. Der gefundene Kompromiss vereint wirtschaftliche Vernunft für unsere Clubs mit wichtigen Impulsen für die Modernisierung des gesamten deutschen Eishockeys – von der gemeinsamen Nachwuchsförderung über das Schiedsrichterwesen bis hin zur Steigerung der Professionalität und der wirtschaftlichen Stabilität. Wir danken den Verantwortlichen des DEB für den intensiven und konstruktiven Austausch und freuen uns darauf, diese Vereinbarung nun gemeinsam mit Leben zu füllen. Nur in der Gemeinsamkeit gelingt es auch zukünftig das deutsche Eishockey auf allen Ebenen zukunftsfähig aufzustellen. Hierzu wird die DEL2 weiterhin ihren Beitrag leisten.“

Frank H. Lutz, Vorstandsvorsitzender des DEB: „Mit dem neuen Kooperationsvertrag stellen wir die Zusammenarbeit zwischen DEL2 und DEB für die kommenden Jahre auf eine verlässliche Basis. Klare Regelungen bei den finanziellen Beiträgen geben beiden Seiten die Planungssicherheit, die der professionelle Spielbetrieb braucht. Auf diesem Fundament können wir gemeinsame Themen weiterentwickeln. Die Laufzeit bis mindestens 2036 zeigt, dass wir langfristig und partnerschaftlich denken. Wir danken den Vertretern der DEL2 für einen konstruktiven Prozess bei der Ausgestaltung des Vertragswerks.“

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
184
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post Kölner Verteidigertalent wechselt ins Bietigheimer Ellental

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
! +DEB

„DEB 2034“ – Das beinhaltet die Zukunftsstrategie des Verbandes

Ingolstadt. (DEB) Mit „DEB 2034“ hat der Deutsche Eishockey-Bund seine zentrale Zukunftsstrategie...

By13. Juni 2026
! +DEB

35. ordentlichen Mitgliederversammlung des DEB in Ingolstadt: Weiterentwicklung des 5-Sterne-Programms, Digitalisierung der Trainerarbeit, engerer Austausch mit Landes- und Vereinstrainern sind zukünftige Schwerpunkte

Ingolstadt. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) hat am heutigen Samstag,...

By13. Juni 2026
DEL 2

DEL2 Lizenzprüfungsverfahren für Saison 2026/2027 startet

Neuss. (PM DEL2) 16 Clubs haben fristgerecht Unterlagen bei Ligagesellschaft eingereicht. Alle...

By25. Mai 2026
! +DEBWM 2027

Gerücht wird immer heißer: WM-Eröffnung 2027 erneut auf Schalke?

Zürich. (EM) Jetzt also doch!? Gemunkelt wurde es schon Ende 2023, doch...

By24. Mai 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten