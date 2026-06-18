DEB schließt neuen Kooperationsvertrag mit der DEL2

München. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) und die DEL2 stellen ihre Zusammenarbeit für die kommenden Jahre auf eine professionelle und zeitgemäße Grundlage.

Beide Seiten haben den Kooperationsvertrag in den vergangenen Monaten verhandelt und auf eine Laufzeit bis mindestens zum Jahr 2036 ausgerichtet. Im Mittelpunkt stehen eine vertrauensvolle Kooperation von Verband und Liga, die eine Neuregelung der finanziellen Beiträge enthält.

Neben dem finanziellen Rahmen umfasst der Vertrag weitere gemeinsame Pflichten und Themen. So werden Talent- und Standortentwicklung in der DEL2 unter dem Dach des DEB gebündelt. Auch das Schiedsrichterwesen erhält eine klarere Führungsstruktur: Die Verantwortung für Rekrutierung, Ausbildung, Einteilung und Coaching der Schiedsrichter liegt weiter beim DEB. Beide Schritte befinden sich bereits in der Umsetzung. Zudem werden die organisatorischen Schnittstellen zwischen Verband und Liga optimiert.

René Rudorisch, Geschäftsführer der DEL2: „Ich danke den Mitgliedern unseres Verhandlungsteams, dem Aufsichtsratsvorsitzenden Frank Kottmann und dem Sprecher der Kommission Andreas Ortwein, die mich im Auftrag der Liga unterstützten. Mit dem neuen Kooperationsvertrag sichern wir die Zukunft und Stabilität der DEL2 langfristig ab. Der gefundene Kompromiss vereint wirtschaftliche Vernunft für unsere Clubs mit wichtigen Impulsen für die Modernisierung des gesamten deutschen Eishockeys – von der gemeinsamen Nachwuchsförderung über das Schiedsrichterwesen bis hin zur Steigerung der Professionalität und der wirtschaftlichen Stabilität. Wir danken den Verantwortlichen des DEB für den intensiven und konstruktiven Austausch und freuen uns darauf, diese Vereinbarung nun gemeinsam mit Leben zu füllen. Nur in der Gemeinsamkeit gelingt es auch zukünftig das deutsche Eishockey auf allen Ebenen zukunftsfähig aufzustellen. Hierzu wird die DEL2 weiterhin ihren Beitrag leisten.“

Frank H. Lutz, Vorstandsvorsitzender des DEB: „Mit dem neuen Kooperationsvertrag stellen wir die Zusammenarbeit zwischen DEL2 und DEB für die kommenden Jahre auf eine verlässliche Basis. Klare Regelungen bei den finanziellen Beiträgen geben beiden Seiten die Planungssicherheit, die der professionelle Spielbetrieb braucht. Auf diesem Fundament können wir gemeinsame Themen weiterentwickeln. Die Laufzeit bis mindestens 2036 zeigt, dass wir langfristig und partnerschaftlich denken. Wir danken den Vertretern der DEL2 für einen konstruktiven Prozess bei der Ausgestaltung des Vertragswerks.“

184 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro