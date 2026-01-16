DEB-Schiedsrichter André Schrader für Olympia 2026 nominiert, weitere Refs im internationalen Einsatz

München. (PM DEB) Neben der Frauen- und der Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) wird mit André Schrader auch ein deutscher Schiedsrichter bei den vom 6. bis 22. Februar 2026 stattfindenden Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina mit dabei sein.

Der 36-Jährige wurde nach 2014 und 2022 bereits zum dritten Mal vom Eishockey-Weltverband IIHF für Olympische Winterspiele nominiert.

Olympia-Nominierung Schiedsrichter

Die „Road to Milano“ begann für DEB-Schiedsrichter André Schrader bereits im August 2024 – hier fand im lettischen Riga ein erstes Olympia-Meeting statt. Geladen waren 15 Hauptschiedsrichter und 15 Linienrichter. Nachfolgend zu dieser Veranstaltung leiteten die ausgewählten Schiedsrichter jeweils mehrere Spiele bei den drei Olympia-Qualifikationsturnieren – danach folgten offizielle Einsätze beim Deutschland Cup 2024 und der U20-Weltmeisterschaft in Dallas (USA). Die Nominierungsphase endete mit der IIHF Männer-Weltmeisterschaft 2025 in Schweden und Dänemark. Vier Wochen nach diesem Turnierwurde der Kreis von 30 Unparteiischen auf 13 reduziert – sieben Hauptschiedsrichter und sechs Linienrichter wurden demnach final für die Olympischen Winterspiele 2026 berufen. Die Nominierten absolvierten als Vorbereitung für Mailand und Cortina ein viertägiges Camp im US-amerikanischen Buffalo, das vor Ort eine enge Zusammenarbeit mit Kollegen aus der NHL (National Hockey League) beinhaltete. Bis zum Start der Winterspiele findet aktuell ein regelmäßiger Austausch via Online-Meetings mit Verantwortlichen der IIHF (International Ice Hockey Federation) und der NHL statt, um einen reibungslosen Ablauf des Olympischen Eishockeyturniers zu gewährleisten.

DEB-Schiedsrichter André Schrader: „Wie für jeden Spieler ist es auch für uns Schiedsrichter das höchste Ziel, an Olympischen Spielen teilnehmen zu dürfen. Dass mir diese Ehre nun bereits zum dritten Mal zuteilwird, macht mich außerordentlich stolz. Besonders nach dem langen und intensiven Auswahlprozess der IIHF im Rahmen des „Road to Milano“-Programms ist die Vorfreude auf die Spiele enorm. Ein wesentlicher Grund dafür ist sicherlich die Teilnahme der NHL – sowohl auf Seiten der Spieler als auch der Schiedsrichter. Ich bin überzeugt, dass sich jeder Eishockeyenthusiast auf das vermutlich beste Eishockeyturnier aller Zeiten freuen kann.“

Leiterin DEB-Schiedsrichterwesen Manuela Gröger-Schneider: „Eine Nominierung für die Olympischen Spiele – unabhängig davon, ob für einen Eishockeyspieler oder einen Eishockeyschiedsrichter – ist eine ganz besondere Auszeichnung und Anerkennung der zuvor erbrachten Leistungen. Umso mehr freuen wir uns, dass André Schrader, ein langjähriger und sehr erfahrener Eishockey-Schiedsrichter, diese Ehre erhalten hat und Deutschland bei den Olympischen Spielen als Unparteiischer vertreten wird. André ist ein Sportler durch und durch und seit vielen Jahren als Schiedsrichter auf höchstem nationalem und internationalem Niveau im Einsatz. Wir wünschen ihm, dass er im Turnierverlauf die Möglichkeit erhält, bis zu den Medaillenspielen auf dem Eis zu stehen und Spiele mit Weltklasse-Spielern leiten zu dürfen.“

Weitere international nominierte Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter

Neben André Schrader sind auch noch weitere deutsche Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in der Saison 2025/2026 bei internationalen Turnieren im Einsatz.

Schiedsrichterinnen: Lara Fischer (IIHF Ice Hockey U18 Women’s World Championship WW18), Vanessa Anselm (IIHF Ice Hockey U18 Women’s World Championship WW18 IA), Julia Wagner (IIHF Ice Hockey U18 Women’s World Championship WW18 IA), Julia Strube (IIHF Ice Hockey U18 Women’s World Championship WW18 IIA)

Schiedsrichter: Christopher Schadewaldt und Yannik Koziol (Continental Cup Second Round CC C), Kenneth Englisch (IIHF Ice Hockey U20 World Championship WM20 IA), Jonas Reinold (IIHF Ice Hockey U20 World Championship WM20 IIA), David Cespiva (Continental Cup Final CC)

