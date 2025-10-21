DEB, PENNY DEL und DEL2 starten erneut gemeinsame Offensive zur Eishockey-Nachwuchsgewinnung

München. (PM DEB) Bereits zum zweiten Mal bündeln der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB), die PENNY DEL und die DEL2 ihre Kräfte, um mit einer ligenübergreifenden Rekrutierungswoche gezielt Kinder für den Eishockeysport zu begeistern.

Unter dem Dach der Nachwuchskampagne „Wir sind Eishockey“ findet vom 17. bis 23. November 2025 die deutschlandweite Schnupperwoche zum Ausprobieren und Mitmachen statt.

Zwei Wochen nach dem Deutschland Cup 2025 in Landshut bieten Vereine der PENNY DEL, der DEL2 und der DEB-Ligen (Oberliga Süd, Oberliga Nord, Deutsche Nachwuchsligen) eine Vielzahl an niederschwelligen Einstiegsangeboten an. Ziel ist es, möglichst vielen Kindern im Alter zwischen etwa vier und acht Jahren einen unkomplizierten und spaßbetonten Zugang zum Eishockeysport zu ermöglichen.

In der Aktionswoche laden die teilnehmenden Vereine zu Kids Days, Eislaufschulen, Trainings mit Profispielern und weiteren Mitmachaktionen ein. Kinder können dabei unter fachkundiger Anleitung erste Erfahrungen auf dem Eis sammeln – die notwendige Ausrüstung wird vor Ort bereitgestellt. Auch Eltern erhalten die Möglichkeit, sich umfassend über den Eishockeysport, die Vereinsstrukturen und weitere Einstiegsmöglichkeiten zu informieren. Alle Informationen zur Schnupperwoche, inklusive einer Übersicht der teilnehmenden Vereine, sind ab sofort auf der Website des DEB unter: https://www.deb-online.de/5-sterne-programm/schnupperwoche/ abrufbar.

Sollte der nächstgelegene Verein aus organisatorischen Gründen kein spezielles Angebot während der Schnupperwoche im Programm haben, sind alle interessierten Kinder und Familien herzlich eingeladen, alternativ an den regelmäßig stattfindenden Laufschulen und Einsteigertrainings teilzunehmen.

Nachwuchs-Koordinator PENNY DEL Ulrich Liebsch: „Wir freuen uns, dass sich auch dieses Jahr in der Schnupperwoche alles um das Nachwuchseishockey dreht. Wir wollen Aufmerksamkeit für unseren tollen Sport und den Kids eine Menge Spaß rund um das Thema Eishockey bieten. Danke an alle Helfer die unsere Aktionen unterstützen.“

Talent- und Standortentwicklung DEL2 Markus Gleich: „Mit der Nachwuchswoche wollen wir den Aufschwung nutzen, den unsere Sportart in den letzten Jahren erlebt hat. Schon in der vergangenen Saison war die Aktion ein voller Erfolg und alle Standorte der DEL2 haben daran teilgenommen. Denn Kinder für Eishockey zu gewinnen, ist trotz aller positiven Entwicklungen immer noch eine große Herausforderung an vielen Standorten in Deutschland. Die Nachwuchswoche unterstreicht das Engagement und die Leidenschaft, die in den Clubs und Vereinen gelebt werden, und die essenziell für die langfristige Nachwuchsförderung sind.“

DEB-Cheftrainer Talententwicklung und Vereinsbetreuung Florian Ondruschka: „Nach dem Erfolg der Rekrutierungswoche in der vergangenen Saison freuen wir uns sehr, dass wir das Projekt auch in diesem Jahr gemeinsam mit der PENNY DEL und der DEL2 und den entsprechenden Vereinen fortsetzen können. Die Rückmeldungen von Eltern und Kindern waren durchweg positiv. Es ist schön zu sehen, mit wie viel Engagement die Vereine vor Ort individuelle und kreative Angebote umsetzen, um die Kinder für unseren Sport zu begeistern. Gleichzeitig schaffen wir eine Plattform, um auch den Eltern erste Einblicke in das Umfeld und die Möglichkeiten des Eishockeysports zu geben.“

Mitmachen ausdrücklich erwünscht:

Auch Vereine und Eishockeyabteilungen außerhalb der PENNY DEL, DEL2 oder den DEB-Ligen sind herzlich eingeladen, sich mit eigenen Aktionen an der Schnupperwoche zu beteiligen. Bei Interesse an einer Veröffentlichung auf der DEB-Website genügt eine E-Mail an: presse@deb-online.de

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!