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DEB-Oberligen: Zulassungsverfahren für die Saison 2026/2027 abgeschlossen

1. Juli 20263 Mins read77
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München. (PM DEB) Nach Abschluss des Zulassungsverfahrens teilt der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) mit, dass zwölf Vereine der Oberliga Nord sowie 14 Vereine der Oberliga Süd zur Saison 2026/2027 zugelassen sind.

Somit werden alle 26 der zum Zulassungsverfahren gemeldeten Mannschaften am Spielbetrieb der kommenden Saison teilnehmen. Während die Süd-Staffel in gleicher Stärke wie im Vorjahr antritt, wird die Liga im Norden um ein Team aufgestockt.

In der Oberliga Nord wird das Teilnehmerfeld der vergangenen Saison durch den EHC Neuwied ergänzt, der als amtierender Meister der CEHL (Central European Hockey League) dazustößt. Der Verein ist kein Neuling in der DEB-Oberliga: Bereits in der Spielzeit 2015/2016 gehörten die Neuwieder der dritthöchsten deutschen Eishockeyliga an.

Neu in der Oberliga Süd sind der ESV Kaufbeuren als sportlicher Absteiger aus der DEL2 sowie der Aufsteiger aus der Regionalliga Baden-Württemberg, der Heilbronner Eishockeyclub Eisbären e.V., dessen Mannschaft unter dem Namen Heilbronner Eishockey Club Falken am Spielbetrieb teilnehmen wird. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch die HC Tigers (ehemals EC Bregenzerwald), die zuletzt in der Alps Hockey League aktiv waren.

Die Ergebnisse des Verfahrens wurden den jeweiligen Vereinen nach Abschluss der Prüfung durch das Zulassungs-Gremium schriftlich mitgeteilt.

Die beiden Staffeln der DEB-Oberliga setzten sich für die Saison 2026/2027 wie folgt zusammen:

Oberliga Nord

Herner EV Miners
Hammer Eisbären
Füchse Duisburg
Rostock Piranhas
Hannover Indians
TecArt Black Dragons
Saale Bulls Halle
Hannover Scorpions
Icefighters Leipzig
Tilburg Trappers
Herforder Ice Dragons
EHC Neuwied

Oberliga Süd

Deggendorfer SC
Selber Wölfe
EV Lindau Islanders
EHF Passau Black Hawks
Erding Gladiators
EV Füssen
SC Riessersee
EC Peiting
ESV Kaufbeuren
Tölzer Löwen
Höchstadter EC
Heilbronner Eishockey Club Falken
Stuttgarter EC
HC Tigers

Stimmen

Jonas Schwarzfischer, Leiter Spielbetrieb: „Wir freuen uns, allen 26 gemeldeten Vereinen die Zulassung für die Spielzeit 2026/2027 erteilen zu können. Besonders erfreulich ist, dass die Oberliga Nord in der kommenden Saison wieder mit der Sollstärke von zwölf Mannschaften an den Start gehen kann. Unsere drei Neuzugänge heißen wir herzlich in der DEB-Oberliga willkommen. Die Zusammensetzung der beiden Staffeln verspricht auch in der kommenden Spielzeit zahlreiche spannende und sportlich hochklassige Begegnungen. Wir sind überzeugt, dass sich die Fans auf attraktiven Eishockeysport freuen dürfen.“

EV Lindau Präsident Marc Hindelang betont die Bedeutung dieser Bestätigung: „Die erneute Zulassung ohne Auflagen ist ein starkes Zeichen dafür, dass wir unsere Arbeit mit Weitsicht und Verantwortung gestalten. In einem Umfeld, in dem die Anforderungen stetig steigen, zeigt dieses Ergebnis, dass wir wirtschaftlich wie sportlich verlässlich und solide aufgestellt sind.“

Tölzer Löwen Geschäftsführer Fabian Schlager möchte einen besonderen Dank an den TEG-Wirtschaftsbeirat aussprechen: „Seit ich hier angefangen habe, stehen uns die Steuerexperten Martin Baumann von ETL und Josef Heßlinger, Wirtschaftsprüfer Martin Costa, sowie der Unternehmensberater Frank Reichenbach stets mit Rat und Tat zur Seite. Dank ihnen können wir Jahr für Jahr unsere Lizenzunterlagen guten Gewissens einreichen.“

SC Riessersee Geschäftsführer Michael Kreitl erklärt: „Die erteilte Zulassung gibt uns Planungssicherheit und ist ein wichtiges Signal für den gesamten Verein. Wir freuen uns auf eine spannende Saison mit einigen neuen und attraktiven Gegnern. Besonders die Rückkehr des ESV Kaufbeuren und der Einstieg der HC Tigers versprechen zusätzliche Reize für die Liga.“

Neuwied und Kaufbeuren eröffnen die Saison mit Heimspielen

Mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem EHC Neuwied und den Füchsen Duisburg startet die Oberliga Nord am Mittwoch, den 16. September 2026, in die neue Saison. Einen Tag später beginnt auch für die Oberliga Süd die Spielzeit 2026/2027: Der ESV Kaufbeuren empfängt am Donnerstag, den 17. September, die Tölzer Löwen. Die weiteren Partien des ersten Spieltags werden am Freitag, den 18. September 2026, ausgetragen.

Der gesamte Spielplan für die kommende Saison 2026/2027 wird zeitnah veröffentlicht.

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