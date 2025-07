DEB-Oberligen: Zulassungsverfahren fÃ¼r die Saison 2025/2026 abgeschlossen – Keine Lizenz fÃ¼r Moskitos Essen und Heilbronner Falken

München. (PM DEB) Nach Abschluss des Zulassungsverfahrens teilt der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) mit, dass elf Vereine der Oberliga Nord sowie 13 Vereine der Oberliga Süd zur Saison 2025/2026 zugelassen sind.

Somit werden insgesamt 24 der 26 zum Zulassungsverfahren gemeldeten Vereine am Spielbetrieb der kommenden Saison teilnehmen.

Neu dabei in der DEB-Oberliga sind die Selber Wölfe als sportlicher Absteiger aus der DEL2, sowie die Aufsteiger aus der Bayernliga, die Erding Gladiators. Diese waren zuletzt in der Spielzeit 2014/2015 Teil der dritthöchsten deutschen Eishockeyliga. Die Ergebnisse des Verfahrens wurden den jeweiligen Vereinen nach Abschluss der Prüfung durch das Zulassungs-Gremium schriftlich mitgeteilt.

Die Moskitos Essen sowie die Heilbronner Falken haben keine Zulassung für die Oberliga-Saison 2025/2026 erhalten.

Im Fall der Heilbronner Falken sind die eingereichten Unterlagen, trotz seitens des DEB gewährter Nachfristen, weiterhin unvollständig. Es fehlen wesentliche Dokumente und Angaben, die einerseits für die Planungen auf Vereinsseite von wesentlicher Bedeutung sind und deren Fehlen andererseits eine Zulassung zum Spielbetrieb der Oberliga unmöglich machen.

Die Moskitos Essen haben ohne Kenntnis des DEB, kurz nach Beginn der vergangenen Saison eine Spielbetriebsgesellschaft, die ESC Moskitos Spielbetriebs GmbH & Co KG, gegründet und wesentliche wirtschaftliche Parameter aus dem e.V. in diese ausgelagert. Die Grundlage für die Zulassungsentscheidung der „Moskitos Essen“ für die Saison 2024/2025 war anders gelagert, als die Abwicklung des Spielbetriebs tatsächlich erfolgte. Vor diesem Hintergrund können die eingereichten Unterlagen für den Moskitos Essen e.V., mit welchen die Zulassung für die bevorstehende Saison beantragt wurde, nicht isoliert betrachtet werden, sondern sind im unmittelbaren Kontext der Unterlagen der ESC Moskitos Spielbetriebs GmbH & Co KG zu bewerten. Nach Beurteilung der vorgelegten Unterlagen des Moskitos Essen e.V. sowie der ESC Moskitos Spielbetriebs GmbH & Co KG, ist das Zulassungsgremium des DEB zu der Entscheidung gelangt, dass eine Zulassung zum Spielbetrieb der Oberliga Nord in der Saison 2025/2026 nicht erteilt werden kann.

Beiden Vereinen obliegt es, innerhalb von zwei Wochen, gegen den Nichtzulassungsbescheid Rechtsmittel beim Spielgericht des DEB zu erheben.

Die beiden Staffeln der DEB-Oberliga setzten sich für die Saison 2025/2026 wie folgt zusammen:

Teilnehmer Oberliga Nord

Herner EV Miners

Hammer Eisbären

Füchse Duisburg

Rostock Piranhas

Hannover Indians

TecArt Black Dragons

Saale Bulls Halle

Hannover Scorpions

Icefighters Leipzig

Tilburg Trappers

Herforder EV

Teilnehmer Oberliga Süd

Deggendorfer SC

Onesto Bayreuth Tigers

EV Lindau Islanders

EHF Passau Black Hawks

Erding Gladiators

EV Füssen

SC Riessersee

EC Peiting

ECDC Memmingen Indians

Tölzer Löwen

Höchstadter EC

Selber Wölfe

Stuttgarter EC

Bestehende Rahmenterminkalender werden entsprechend der jeweiligen Ligen-Zusammensetzungen angepasst. Der Saisonstart der Oberliga Nord und Süd ist für Freitag, den 19.September 2025 angesetzt. Der gesamte Spielplan für die kommende Saison 2025/2026 wird zeitnah veröffentlicht.

