DEB-Oberligen: Start der Saison 2023/2024 ist fixiert

München. (PM DEB) Die Termine für den Saisonauftakt der Oberliga Nord und Oberliga Süd stehen fest. Die Oberliga Nord startet am Freitag, den 22....

München. (PM DEB) Die Termine für den Saisonauftakt der Oberliga Nord und Oberliga Süd stehen fest.

Die Oberliga Nord startet am Freitag, den 22. September 2023 in die neue Spielzeit – in der Oberliga Süd geht es eine Woche später am Freitag, den 29. September 2023 wieder aufs Eis.

Der Rahmenterminkalender ist an einer Doppelrunde ausgerichtet.

Weitere Startdaten:

• Pre-Playoffs: Freitag, 8. März 2024

• Playoff-Achtelfinale: Freitag, 15. März 2024

• Playoff-Viertelfinale: Dienstag, 26. März 2024

• Playoff-Halbfinale: Freitag, 5. April 2024

• Playoff-Finale: Freitag, 21. April 2024

Neue Vorgaben zur Kaderzusammenstellung

Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) hat für die kommende Saison neue Vorgaben in der Kaderzusammenstellung sowie beim Einsatz von jüngeren Spielern festgelegt. Jede Mannschaft darf prinzipiell maximal 20 Feldspieler, zwei Torhüter und ein Nottorhüter auf den Spielbericht eingetragen.

In der Spielsaison 2023/2024 dürfen bei Meisterschaftsspielen nur dann mehr als 15 Spieler je Club eingesetzt und in Konsequenz auf dem Spielbericht aufgeführt werden, wenn es sich bei den die Zahl 15 überschreitenden Spielern um solche handelt, die gemäß den Regularien der IIHF für die deutsche Nationalmannschaft (Tilburg Trappers: niederl. Nationalmannschaft) spielberechtigt sind und erst am oder nach dem 01.01. des Jahres, in dem die jeweilige Spielzeit beginnt, das 23. Lebensjahr vollenden (in der Saison 2023/2024 sind dies somit Spieler der Jahrgänge 2000 und jünger).

Torhüter fallen nicht unter die Ü23-Regelung.

Besitzt ein Spieler zwei Staatsangehörigkeiten, so muss geprüft werden, ob dieser Spieler bereits eine andere Nationalmannschaft bei einer von der IIHF organisierten Weltmeisterschaft vertreten hat. Falls ja, muss dieser Spieler erst vier aufeinanderfolgende Wettkampfspielzeiten in Deutschland gespielt

haben, um die deutsche Nationalmannschaft vertreten zu können. Falls nein, so müssen es zwei aufeinander folgende Wettkampfspielzeiten sein.

Implementierung des Sterneprogramms in das Zulassungsverfahren

Der DEB koppelt die Teilnahme der Vereine an der Oberliga an ein internes Sterneprogramm. Mannschaften, die ab der Saison 2023/2024 in der Oberliga spielen, müssen einen Stern vorweisen, ab 2024/2025 zwei Sterne und bis 2027/2028 drei Sterne. Clubs dürfen, wenn sie die Anzahl an Sternen nicht erreichen, dennoch in der Oberliga spielen. Hierzu wird aber eine Ausgleichszahlung pro fehlendem Stern fällig. Die Ausgleichszahlungen fließen in einen, innerhalb der Oberliga geschlossenen Pool, mit anschließender Auszahlung nach einem bestimmten Schlüssel.

Aufsteiger können im ersten Jahr im Rahmen der freiwilligen Zertifizierung gemäß SpO befreit werden. Zudem wird dem Aufsteiger ein Zeitraum gemäß des oben dargestellten Stufenplans gewährt.

DEB-Vizepräsident Marc Hindelang (Verantwortungsbereich LEV/Oberligen): „Mit den getroffenen Entscheidungen gehen wir den Weg weiter, die Oberligen als professionelle Ligen zu etablieren, in denen die Ausbildung junger Profis nicht zu kurz kommen darf. Die Anbindung an das 5-Sterne-Programm des DEB wie sie in der PENNY DEL und DEL2 längst Realität ist, ist daher nur logisch, auch die Altersregularien. Die sportlich Verantwortlichen der Oberligisten haben dabei die verantwortungsvolle Aufgabe, nicht nur fertige, sondern auch talentierte Spieler zu suchen und diese weiterzuentwickeln. Das kommt dann allen Vereinen zu Gute.“

Leiter DEB-Spielbetrieb Markus Schubert: „Wichtig war, einen Terminkalender mit so wenig Dienstagsspielen wie möglich zu erstellen, um das Pensum für die Spieler in einem praktikablen Rahmen zu halten. Das ist gelungen, obwohl der Saisonstart so liegt wie im Vorjahr. Mit den Neuerungen wurden alle Voraussetzungen geschaffen, sowohl den Vereinen als auch den Fans eine attraktive Spielzeit 2023/2024 zu präsentieren.“

10360 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München