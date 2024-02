DEB-Oberligen: Rahmentermine der Saison 2024/2025 sind fixiert

München. (PM DEB) Die Termine für den Saisonauftakt und alle weiteren Spielrunden der Oberliga Nord und Oberliga Süd stehen fest. Im Gegensatz zum aktuell...

Im Gegensatz zum aktuell noch laufenden Ligabetrieb, werden in der Saison 2024/2025, beide Staffeln zur gleichen Zeit in die neue Spielzeit starten. Die Oberliga Nord und Oberliga Süd werden demnach die neue Saison gemeinsam am Freitag, den 21. September 2024 eröffnen. Die genaue Anzahl der Hauptrundenspieltage und der Start der Playoffs hängen, wie jedes Jahr, von der Anzahl der Mannschaften in den jeweiligen Staffeln ab. Der Oberliga-Meister steht dann spätestens am Dienstag, den 29. April 2025 fest.

Konform zur DEL und DEL2, wird in der kommenden Saison am zweiten November-Wochenende pausiert. Ein International Break, den die A-Nationalmannschaften des DEB zur Austragung ihres Deutschland Cup nutzen.

Der neue Rahmenterminkalender entstand in enger Abstimmung zwischen den Oberliga-Vereinen und der DEB-Ligenleitung, um den Bedürfnissen aller Beteiligten bestmöglich gerecht zu werden.

DEB-Vizepräsident Marc Hindelang (Verantwortungsbereich LEV/Oberligen): „Wir tragen mit dem neuen Oberliga-Rahmenterminkalender dem Wunsch der Vereine Rechnung, die zuschauermäßig wenig attraktiven Dienstagsspiele in der Hauptrunde zu reduzieren. Dies ist gleichzeitig auch für die Klubs hilfreich, die einen hohen Anteil an jungen Spielern oder Halb-Profis im Kader haben, für die Spiele unter der Woche wegen Beruf oder Studium schwierig zu bewerkstelligen sind.“