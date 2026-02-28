Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
DEB-Oberliga Süd: Deggendorfer SC ist Hauptrundenmeister – Start der Pre-Playoffs
Oberliga Süd

DEB-Oberliga Süd: Deggendorfer SC ist Hauptrundenmeister – Start der Pre-Playoffs

28. Februar 20261 Mins read54
München. (PM DEB) Der Deggendorfer SC darf sich über den Hauptrundensieg in der Oberliga Süd freuen.

Auf Platz zwei und drei der Abschlusstabelle reihen sich die Teams der ECDC Memmingen Indians und die Tölzer Löwen ein – mit vier beziehungsweise 17 Punkten Rückstand auf Rang eins. Nach dem Spiel gegen die ECDC Memmingen Indians, fand am Sonntag, 22.02.2026 in angemessenem Rahmen die Pokalübergabe an Deggendorf statt. Dieser wurde vom DEB-Vorstandsvorsitzenden Frank H. Lutz und Leiter Spielbetrieb Jonas Schwarzfischer an die Deggendorfer Spieler übergeben.

Der Pokal des Crash Mate Topscorer der Oberliga Süd ging in dieser Saison mit 105 Punkten (52 Tore, 53 Assists, 48 Spiele) an Dylan Jackson vom Deggendorfer SC.

Kurz vor Beginn der Playoffs, müssen vier Teams der Oberliga-Süd noch durch eine letzte Qualifikationsrunde gehen. Die zwei Mannschaften, die sich in diesen Pre-Playoffs durchsetzen, dürfen dann im Achtelfinale gegen die Top-Teams der Oberliga Nord antreten. In den Pre-Playoffs gesetzt sind die Mannschaften, die die Ränge sieben bis zehn der Hauptrunde belegen. Der Siebte spielt dabei innerhalb seiner Liga in einem Best-of-Three gegen den Zehnten und der Achten gegen den Neunten. Die Sieger der jeweiligen Serien verdienen sich einen Platz im Achtelfinale. Damit treffen die EHF Passau Black Hawks auf den SC Riessersee und die Höchstadt Alligators messen sich mit dem EV Füssen. Alle Pre-Playoff-Begegnungen werden von SpradeTV gestreamt.

Für die Pre-Playoffs werden maximal drei Termine angesetzt, nach zwei Erfolgen ist man im Achtelfinale. In diesem werden die Teams aus der Oberliga Nord und der Oberliga Süd gekreuzt, sodass Platz zwei und drei der Zwischenrunde 2 aus dem Norden gegen die beiden besten Mannschaften aus dem Süden spielen, und die Gewinner der Pre-Playoffs aus dem Süden, auf die beiden besten Vertreter aus dem Norden treffen.

Auftakt-Spieltag Oberliga-Süd Pre-Playoffs

01.03.2026 | 18:00 Uhr | EHF Passau Black Hawks – SC Riessersee
01.03.2026 | 18:00 Uhr | Höchstadt Alligators – EV Füssen

Alle weiteren Spieltermine gibt es unter: https://deb-online.live/liga/herren/oberliga-playoffs/?divisionId=20581

* Aufgrund der Planinsolvenz wurden die Heilbronner Falken am Ende der Hauptrunde auf Platz 11 gesetzt.

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Previous post Kontinuität hinter der Bande: Dominic Weis bleibt Trainer bei den Buchloer Piraten

