DEB-Oberliga: Start der Viertelfinals

München. (PM DEB) Nach spannenden und umkämpften Partien in den Achtelfinal-Playoffs, stehen nun die Viertelfinal-Begegnungen der DEB-Oberliga fest.

Die ersten Spiele der Best-of-Five Serie starten am morgigen Dienstag, den 28. März 2023. Folgende Teams haben sich hierfür qualifiziert: Hannover Scorpions, SC Riessersee, Saale Bulls Halle, Deggendorfer SC, Blue Devils Weiden, Hannover Indians, Starbulls Rosenheim und die Tilburg Trappers.

Das einzige Team, das in den Achtelfinals über die gesamte Distanz von fünf Spielen gehen musste, waren die Hannover Indians. Alle anderen qualifizierten Mannschaften, konnten sich in ihren Serien bereits vorzeitig durchsetzen.

Die Viertelfinal-Paarungen am Dienstag, den 28. März 2023:

• Hannover Scorpions : SC Riessersee (Spielbeginn 20:00 Uhr)

• Blue Devils Weiden : Hannover Indians (Spielbeginn 20:00 Uhr)

• Saale Bulls Halle : Deggendorfer SC (Spielbeginn 19:00)

• Starbulls Rosenheim : Tilburg Trappers (Spielbeginn 19:30 Uhr)

Auf Antrag der entsprechenden Vereine, ist eine Videoprüfung für die Serien der Hannover Scorpions gegen den SC Riessersee und der Saale Bulls Halle gegen den Deggendorfer SC zugelassen.

Die Termine der weiteren Partien:

• Freitag, den 31. März 2023

• Sonntag, den 2. April 2023

• Dienstag, den 4. April 2023 (falls notwendig)

• Donnerstag, den 6. April (falls notwendig)

DEB-Vizepräsident Marc Hindelang (Verantwortungsbereich LEV/Oberligen): „Dass sich ausnahmslos die besten Teams der Vorrunde durchgesetzt haben, spricht deutlich für deren große Qualität. Wir sind gespannt, ob sich die Favoriten weiterhin keine Blöße geben werden und freuen uns auf enge Spiele, volle Hallen und tollen Sport.“

Kaufmännischer Leiter DEB-Ligen & Sponsoring Nicholas Rausch: „Nach der erfolgreichen Premiere der Videoüberprüfung in der Achtelfinal-Serie Halle gegen Memmingen, freuen wir uns nun diese technische Möglichkeit in zwei Serien zum Einsatz bringen zu können. Diese technische Unterstützung wird den Spieloffiziellen helfen in unklaren Situationen die korrekte Entscheidung zu treffen. Wir hoffen, dass dieses Pilotprojekt zeitnah auf die gesamte Oberliga ausgeweitet werden kann.“

Weitere ausführliche Informationen zu den Oberliga Playoffs gibt es unter:

https://deb-online.live/liga/herren/oberliga-playoffs/?divisionId=12028

