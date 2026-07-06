DEB-Oberliga: Spielplan für die Saison 2026/2027 steht

München. (PM DEB) Der Spielplan für die kommende Oberliga-Saison 2026/2027 wurde fixiert.

Insgesamt 26 Mannschaften gehen in den beiden Staffeln an den Start – davon 14 im Süden und zwölf im Norden. Während der Spielmodus in der Oberliga Süd unverändert bleibt, kehrt auch der Norden zu gewohnten Strukturen zurück.

Saison startet mit zwei Eröffnungsspielen

Die Oberliga Nord startet mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem EHC Neuwied und den Füchsen Duisburg am Mittwoch, den 16. September 2026, in die neue Saison. Einen Tag später beginnt auch für die Oberliga Süd die Spielzeit 2026/2027. Der ESV Kaufbeuren empfängt am Donnerstag, den 17. September 2026, die Tölzer Löwen. Die weiteren Partien des ersten Spieltags werden am Freitag, den 18. September 2026, ausgetragen.

Die vollständigen Oberliga-Spielpläne sind zeitnah abrufbar unter:

Spielplan Oberliga Nord 2026-27

Spielplan Oberliga Süd 2026-27

Während des Deutschland Cup 2026, der in der ersten Novemberwoche in Düsseldorf ausgetragen wird, ruht der Spielbetrieb.

Oberliga Süd: mit drei Neulingen in die Saison

Die Oberliga Süd setzt sich in der kommenden Spielzeit erneut aus 14 Vereinen zusammen. Im Süden gilt es mit dem ESV Kaufbeuren, dem Heilbronner Eishockey Club Falken und dem HC Tigers gleich drei neue Teams zu begrüßen. Gespielt wird eine klassische Doppelrunde mit je zwei Heim- und zwei Auswärtsspielen, sodass insgesamt 52 Spieltage absolviert werden. Der sportliche Absteiger aus der DEL2, der ESV Kaufbeuren, darf die Saison mit dem Spiel gegen die Tölzer Löwen eröffnen. Der HC Tigers bekommt es am ersten Spieltag zu Hause mit den Selber Wölfen zu tun. Der Heilbronner Eishockey Club Falken trifft auf den Vorjahresfinalisten Deggendorfer SC.

Die Hauptrunde endet am 21. Februar 2027. Anschließend folgen für die siebt- bis zehntplatzierten Teams die Pre-Playoffs. Diese werden vom 26. Februar bis 2. März im Modus Best-of-Three ausgetragen.

Oberliga Nord: Rückkehr in gewohnte Strukturen

Die Oberliga Nord wird nach einer Spielzeit mit reduzierter Anzahl an Vereinen wieder mit zwölf Mannschaften antreten. Dies hat zur Folge, dass auf die Zwischenrunde verzichtet werden kann. Die Hauptrunde wird als Doppelrunde mit 44 Spieltagen ausgetragen. Anschließend werden, wie im Süden, die Pre-Playoffs der Hauptrundenplätze sieben bis zehn im Best-of-Three-Modus gespielt.

Nach rund zehnjähriger Abstinenz wird der EHC Neuwied wieder Teil der Oberliga Nord sein. Die Neuwieder dürfen die Saison im Norden eröffnen. Am Mittwoch, den 16. September 2026, kommen die Füchse Duisburg zu Besuch. Die Vorjahres-Halbfinalisten Hannover Scorpions spielen zum Auftakt bei den Herforder Ice Dragons; die Tilburg Trappers treten ebenfalls auswärts beim Herner EV Miners an.

Playoffs starten im März 2027

Ab dem Achtelfinale treffen Nord und Süd in einer verzahnten Playoff-Struktur aufeinander:

• Achtelfinale (Best-of-five): 5. bis 14. März 2027

• Viertelfinale (Best-of-seven): 16. März bis 29. März 2027

• Halbfinale (Best-of-seven): 31. März bis 13. April 2027

• Finale (Best-of-seven): 16. April bis 30. April 2027

Der Meister der DEB-Oberliga steht spätestens am Freitag, den 30. April 2027, fest.

456 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro