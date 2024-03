DEB Oberliga: Playoff-Achtelfinale ist komplett

München. (PM DEB) Die Pre-Playoffs (Best-of-Three) in der Oberliga Nord und Oberliga Süd sind absolviert. Hierbei haben sich die Teams der TecArt Black Dragons,...

Hierbei haben sich die Teams der TecArt Black Dragons, Tölzer Löwen, Herner EV Miners und Höchstadter EC jeweils vorzeitig durchgesetzt und somit für das Playoff-Achtelfinale qualifiziert.

Die Ergebnisse der Pre-Playoffs: www.deb-online.live

Die weiteren zwölf teilnehmenden Mannschaften, hatten sich ihre Teilnahme an der K.O.-Runde bereits durch die entsprechenden Platzierungen nach der Hauptrunde gesichert. Während der insgesamt 576 Hauptrunden-Spiele in der Oberliga Nord und Oberliga Süd, kamen rund 760.000 Zuschauer in die Stadien, um ihr jeweiliges Team zu supporten.

Die Playoff-Achtelfinals starten am Sonntag, den 3. März 2024 und werden als Best-of-Five-Serie ausgetragen. Erstmals in der Saison wird dann „über Kreuz“ gespielt – das heißt, die Oberliga-Teams aus dem Norden, werden sich mit den Mannschaften aus dem Süden messen, was erfahrungsgemäß für mitreißende und hart umkämpfte Spiele in den Eisarenen sorgt.

Auftakt-Spieltag Oberliga Playoff-Achtelfinals

03.03.2024 | 16:00 Uhr | Heilbronner Falken – TecArt Black Dragons

03.03.2024 | 18:00 Uhr | Tilburg Trappers – Tölzer Löwen

03.03.2024 | 18:00 Uhr | ECDC Memmingen Indians – Saale Bulls Halle

03.03.2024 | 18:30 Uhr | Blue Devils Weiden – Herner EV Miners

03.03.2024 | 18:30 Uhr | ESC Wohnbau Moskitos Essen – EC Peiting

03.03.2024 | 18:45 Uhr | Deggendorfer SC – Hammer Eisbären

03.03.2024 | 19:00 Uhr | Hannover Scorpions – Höchstadter EC

03.03.2024 | 19:00 Uhr | Hannover Indians – SC Riessersee

Die ab dem 15. März 2024 beginnenden Playoff-Viertelfinals, werden dann im Modus Best-of-Seven ausgetragen.

Ausführliche Informationen zu den Oberliga Playoffs gibt es unter:

https://deb-online.live/liga/herren/oberliga-playoffs/?divisionId=14445