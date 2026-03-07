Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Oberligen

DEB-Oberliga: Playoff-Achtelfinale ist komplett

7. März 2026
München. (PM DEB) Die Zwischenrunden der Oberliga Nord und die Pre-Playoffs der Oberliga Süd sind gespielt – somit stehen die Teilnehmer für die Achtelfinal-Playoffs der Saison 2025/2026 fest.

Teilnehmer der Oberliga Süd

Im Süden haben sich der Deggendorfer SC, die ECDC Memmingen Indians, die Tölzer Löwen, die Selber Wölfe, die EV Lindau Islanders und der EC Peiting aufgrund ihrer Top-Sechs-Platzierung in der Abschlusstabelle der Hauptrunde direkt für die Playoffs qualifiziert. Hinzu kommen die Passau Black Hawks und die Höchstadt Alligators, die sich in den Pre-Playoffs gegen ihre jeweiligen Konkurrenten durchsetzen konnten. Aufgrund der Planinsolvenz der Heilbronner Falken wurden diese nach Abschluss der Hauptrunde von Tabellenplatz fünf auf Rang elf gesetzt, was entsprechende Verschiebungen im Klassement nach sich zog.

Teilnehmer der Oberliga Nord

Die nach der Hauptrunde qualifizierten Vereine im Norden sind die Hannover Scorpions, die Tilburg Trappers, die Hannover Indians, die Saale Bulls Halle und die Füchse Duisburg. Diese Klubs haben in der anschließenden Zwischenrunde 1 ihr Heimrecht für die Playoff-Achtelfinals ausgespielt. Hinzu kommen die Hammer Eisbären, die Icefighters Leipzig und die Herford Ice Dragons, die sich in der Zwischenrunde 2 ihren Startplatz für die Oberliga-Playoffs gesichert haben.

Achtelfinal-Begegnungen

In den Playoff-Achtelfinals treffen erstmals in der Saison die Vereine aus dem Süden und die Klubs aus dem Norden aufeinander. Die entsprechenden Ausgangspositionen und Heimrechte für die Achtelfinals wurden hierbei in der Hauptrunde und den darauffolgenden Zwischenrunden beziehungsweise Pre-Playoffs ausgespielt.

Die Achtelfinals werden im Modus Best-of-Five ausgetragen. Die Viertelfinalisten stehen spätestens am Dienstag, den 17. März 2026, fest.

Alle Spieltermine: https://deb-online.live/liga/herren/oberliga-playoffs/?divisionId=20581

