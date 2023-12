DEB-Nachwuchsteams schlieÃŸen Turniere in der Schweiz ab

Artikel anhören München. (PM DEB) Die Männer der U16- und der U18-Nationalmannschaften haben jeweils ihre 5-Nationen-Turniere in der Schweiz abgeschlossen und befinden sich nun...

Artikel anhören Artikel anhören

München. (PM DEB) Die Männer der U16- und der U18-Nationalmannschaften haben jeweils ihre 5-Nationen-Turniere in der Schweiz abgeschlossen und befinden sich nun auf der Heimreise.

Die U16-Nationalmannschaft war in Romanshorn zu Gast, während die U18-Nachwuchsauswahl ihre Spiele in Zuchwil absolvierte.

Deutsche U16-Auswahl absolvierte 5-Nationen-Turnier im schweizerischen Romanshorn

Die U16-Nationalmannschaft hat von Dienstag, den 26. Dezember bis Samstag, den 30. Dezember 2023 ein 5-Nationen-Turnier in Romanshorn (Schweiz) absolviert. Das Team von U16-Bundestrainer Robin Beckers trat hierbei gegen die Mannschaften aus Tschechien, der Slowakei, Finnland und der Schweiz an. Die DEB-Nachwuchsauswahl blieb am Ende sieglos und schloss das Turnier auf Rang fünf ab.

U16- Bundestrainer Robin Beckers: „Nachdem wir gegen Finnland über 60 Minuten keine Chance hatten, waren wir zum Abschluss gegen die Schweiz spielerisch, technisch und läuferisch in keiner Weise unterlegen. Allerdings haben wir nach einem ordentlichen Start zwei schnelle Gegentore bekommen und waren dann von der Rolle. Am Ende war das Ergebnis jedoch viel zu hoch und klar und spiegelt die letzten 40 Minuten nicht wirklich wieder. Wir haben insgesamt noch etwas Probleme uns an unser System zu halten, werden daran aber in der nächsten Maßnahme arbeiten.“

Ergebnisse der U16-Männer beim 5-Nationen-Turnier in Romanshorn (Schweiz)

26.12.2023 | Deutschland – Tschechien 0:6

28.12.2023 | Deutschland – Slowakei 3:6 (Tore: Kottner, Schlager, Schatz)

29.12.2023 | Finnland – Deutschland 7:0

30.12.2023 | Schweiz – Deutschland 7:2 (Tore: Krestan, Schatz)

Platz vier für U18-Männer beim 5-Nationen-Turnier in Zuchwil (Schweiz)

Die deutsche Nachwuchsauswahl um U18-Honorar-Bundestrainer André Rankel, trat von Dienstag, den 26. Dezember bis Samstag, den 30. Dezember 2023 beim 5-Nationen-Turnier im schweizerischen Zuchwil an. Die Gegner hießen hierbei Tschechien, Finnland, Slowakei und die Schweiz. Der U18-Nationalmannschaft gelang hierbei ein Sieg gegen die Slowakei, was in der Endabrechnung den vierten Rang einbrachte.

U18-Honorar-Bundestrainer André Rankel: „Im Allgemeinen spiegelt das Turnierergebnis den aktuellen Leistungsstand der Mannschaft wieder. Wir haben gesehen, dass wir phasenweise gegen die guten Nationen mithalten können. Uns fehlen aber noch die Konstanz und die letzte Konsequenz, die einfachen Dinge über 60 Minuten zu tun, um dann letztlich erfolgreich zu sein. Daran gilt es jetzt bis zur Weltmeisterschaft im April 2024 zu arbeiten, um dort unsere Ziele zu erreichen.“

Ergebnisse der U18-Männer beim 5-Nationen-Turnier in Zuchwil (SUI)

26.12.2023 | Deutschland – Tschechien 0:7

27.12.2023 | Finnland – Deutschland 3:0

28.12.2023 | Deutschland – Slowakei 2:1 (Tore: Pul, Lewandowski)

30.12.2023 | Schweiz – Deutschland 4:2 (Tore: Lewandowski, Sager)