DEB-Nachwuchsteams in FÃ¼ssen und der Schweiz im Einsatz

München. (PM DEB) Neben der U20-Nationalmannschaft bei der WM in Schweden, stehen auch noch drei weitere DEB-Nachwuchsteams während der Weihnachtsfeiertage auf dem Eis.

München. (PM DEB) Neben der U20-Nationalmannschaft bei der WM in Schweden, stehen auch noch drei weitere DEB-Nachwuchsteams während der Weihnachtsfeiertage auf dem Eis.

Die U16- und U18-Männer werden jeweils ein 5-Nationen-Turnier in der Schweiz bestreiten und die U18-Frauen bereiten sich in Füssen auf ihre anstehende Weltmeisterschaft vor.

U18-Frauen absolvieren WM-Vorbereitung in Füssen

Die U18-Frauen-Nationalmannschaft kommt am Mittwoch, den 27. Dezember 2023 in Füssen zusammen, um sich auf ihre bevorstehende Weltmeisterschaft vorzubereiten. Die 2024 IIHF-U18-Frauen-Weltmeisterschaft findet vom 6. bis 14 Januar 2024 in Zug (Schweiz) statt. Dort trifft das Team in der Vorrunden-Gruppe A auf Kanada, Finnland und Tschechien. Die Leitung des Coaching-Teams wird sowohl in der Vorbereitungsphase, als auch während der WM, Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod übernehmen.

U18-Frauen-Bundestrainerin Franziska Busch: „Zum ersten Teil der WM-Vorbereitung haben wir einen Kader von 24 Feldspielerinnen und vier Torhüterinnen eingeladen. Wir werden mit den Spielerinnen aus Übersee, dann alle zur Verfügung stehenden Spielerinnen zusammen haben, die dann die Möglichkeit haben, sich dem Trainerteam noch einmal zu zeigen. Ziel des Lehrgangs ist es, weiter an den Erkenntnissen der letzten Turniere zu arbeiten und uns mannschaftstaktisch weiterzuentwickeln. Außerdem kommen Inhalte wie Über- und Unterzahl, aber auch positionsspezifisches Training hinzu. Im Off Ice-Bereich wird das Augenmerk darauf liegen, nach einer kurzen Weihnachtspause wieder athletisch intensiv zu arbeiten, um bereit für ein schweres, intensives Turnier zu sein. Alle Inhalte und Aktivitäten dienen auch dazu, als Mannschaft weiter zusammenzuwachsen und natürlich auch die Vorfreude auf die WM zu steigern.“

Das U18 Frauen Aufgebot

Deutsche U16-Auswahl tritt beim 5-Nationen-Turnier im schweizerischen Romanshorn an

Die U16-Nationalmannschaft wird von Dienstag, den 26. Dezember bis Samstag, den 30. Dezember 2023 bei einem 5-Nationen-Turnier in Romanshorn (Schweiz) antreten. Das Team von U16-Bundestrainer Robin Beckers wird hierbei auf die Mannschaften aus Tschechien, der Slowakei, Finnland und der Schweiz treffen. Die Auftaktpartie gegen Tschechien findet am 26. Dezember um 16 Uhr statt.

U16- Bundestrainer Robin Beckers: „Wir haben wieder fünf neue Spieler dabei, die wir uns anschauen wollen und die bis jetzt auch noch nicht auf internationalem Niveau gespielt haben. Damit bleiben wir unserer Linie treu, dass wir in dieser Saison eine große Auswahl an Athleten des relevanten Jahrgangs testen und an das internationale Level heranführen wollen. Inhaltlich wollen wir weiter an unserem defensiven Spiel arbeiten. Hierzu haben wir bei unserem letzten Turnier in Finnland viele wichtige Erkenntnisse gewonnen, die wir jetzt umsetzen wollen.“

Spielplan der U16-Männer beim 5-Nationen-Turnier in Romanshorn (Schweiz)

26.12.2023 | 16:00 Uhr | Deutschland – Tschechien

28.12.2023 | 18:30 Uhr | Deutschland – Slowakei

29.12.2023 | 15:00 Uhr | Finnland – Deutschland

30.12.2023 | 14:30 Uhr | Schweiz – Deutschland

Livestream: https://www.red.sport/de-int/page/national-teams

Das Aufgebot der U16 Auswahl

U18-Nationalmannschaft reist zu 5-Nationen-Turnier nach Zuchwil (Schweiz)

Die deutsche Nachwuchsauswahl um U18-Honorar-Bundestrainer André Rankel, wird von Dienstag, den 26. Dezember bis Samstag, den 30. Dezember 2023 ein 5-Nationen-Turnier im schweizerischen Zuchwil absolvieren. Die Gegner heißen hierbei Tschechien, Finnland, Slowakei und die Schweiz. Auch bei den U18-Männern geht es zum Auftakt am 26. Dezember um 16 Uhr gegen Tschechien auf’s Eis.

U18-Honorar-Bundestrainer André Rankel: „Der Großteil des Kaders ist im Vergleich zur letzten Maßnahme in Poprad unverändert geblieben. Ein paar Spieler sind neu dabei, denen wir die Chance geben wollen, sich auf internationaler Ebene zu beweisen und zu sehen, wie sie sich ins Mannschaftsgefüge einfinden können. Unser Ziel ist es, als Mannschaft noch weiter zusammenzuwachsen und uns so kontinuierlich zu verbessern. Nachdem unser Novemberlehrgang im Zeichen der Teamfindung stand, wollen wir nun vor allem auch spielerisch Akzente setzen. Dazu haben wir in Zuchwil die Möglichkeit – hier können wir uns mit einigen der besten Nationen der Welt messen.“

Spielplan der U18-Männer beim 5-Nationen-Turnier in Zuchwil (SUI)

26.12.2023 | 16:00 Uhr | Deutschland – Tschechien

27.12.2023 | 15:00 Uhr | Finnland – Deutschland

28.12.2023 | 15:00 Uhr | Deutschland – Slowakei

30.12.2023 | 15:00 Uhr | Schweiz – Deutschland

Livestream: https://www.youtube.com/@SwissIceHockeyFederation/streams

Das Aufgebot der U18