DEB-Nachwuchsteams: Erkenntnisreiche Tage gehen zu Ende

München. (PM DEB) Während die deutsche Frauen-Nationalmannschaft sowie die Männer-Nationalmannschaft in Landshut den Deutschland Cup bestritten, waren zur gleichen Zeit fünf DEB-Nachwuchsteams in Europa...

München. (PM DEB) Während die deutsche Frauen-Nationalmannschaft sowie die Männer-Nationalmannschaft in Landshut den Deutschland Cup bestritten, waren zur gleichen Zeit fünf DEB-Nachwuchsteams in Europa unterwegs.

Die Stationen der Länderspielreisen waren Finnland, Dänemark, die Schweiz und die hemische Arena in Füssen.

U16-Männer: „Wir sehen eine gute Entwicklung“

U16-Bundestrainer Robin Beckers war mit seiner Mannschaft in den hohen Norden gereist. In Vierumäki (FIN) galt es für die deutsche U16-Auswahl drei Länderspiele gegen die finnischen Gastgeber und diverse Trainingseinheiten zu absolvieren.

U16-Bundestrainer Robin Beckers: „Auch wenn das Ergebnis im letzten Spiel berechtigt hoch ausgefallen ist, haben die Spieler sich gut verkauft. Wir sehen eine Entwicklung nach vorne und gutes Potenzial in diesem Jahrgang in allen Bereichen. Die Spiele auf hohem internationalen Niveau haben die Spieler dennoch weitergebracht. Wir hatten alle eine lehrreiche und gute Woche. Ein Dank geht auch an den gesamten Staff, der dazu beigetragen hat, die Spieler besser zu machen.“

Ergebnisse der U16-Männer

07.11.2024 | Finnland – Deutschland 2:3 (Tore: D. Schneider, L. Lamprecht, J. Schreiber)

08.11.2024 | Finnland – Deutschland 6:0

10.11.2024 | Finnland – Deutschland 9:0

U17-Nationalmannschaft mit zwei Siegen bei Heimturnier in Füssen

Im Bundesleistungszentrum Füssen lud die deutsche U17-Nationalmannschaft zu einem 4-Nationen-Turnier. Die Gästeteams kamen hierbei aus Frankreich, der Slowakei und der Schweiz. Für Honorar-Bundestrainer Philip Kipp und seine Mannschaft ist dies die zweite Maßnahme der aktuellen Spielzeit, bei der sie eine positive Bilanz von zwei Siegen und einer Niederlage aufweisen können.

U17-Honorar-Bundestrainer Philip Kipp: „Wir hatten insgesamt einen tollen Lehrgang, mit einer guten Leistung der Mannschaft. Wir konnten viele der Lehrgangsinhalte umsetzen. Auch in unserem letzten Spiel gegen starke Schweizer, das erst durch ein Empty-Net-Goal entschieden wurde, hat das Team wieder Charakter bewiesen und sich von einer guten Seite gezeigt. Jetzt geht es bei unserer nächsten Maßnahme im Februar 2025 darum, in drei Spielen gegen die Slowakei, den nächsten Schritt zu machen.“

Ergebnisse der U17-Männer

07.11.2024 | Deutschland – Frankreich 4:3 (Tore T. Krestan 3x, V. Permitin)

08.11.2024 | Deutschland – Slowakei 3:2 (Tore: M. Geppert, J. Kottner, V. Permitin)

09.11.2024 | Deutschland – Schweiz 1:3 (Tor: D. Sladkovs)

U18-Frauen sammelten Erfahrungen in der Schweiz

Nach einigen Trainingseinheiten in Füssen, ging es für die Mannschaft um U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones zum 4-Nationen-Turnier nach Romanshorn (SUI). Die Gegnerinnen hierbei kamen aus Japan, Finnland und der Schweiz. Mit einem 2:1-Erfolg zum Turnierabschluss, traten die U18-Frauen am Samstag die Heimreise nach Deutschland an.

U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones: „Es war eine sehr intensive Woche mit vier Trainingsanheiten und anschließend drei Spielen in drei aufeinanderfolgenden Tagen. Wir haben einen guten Schritt nach vorne gemacht, was unsere Struktur angeht. Die Mannschaft hat über den gesamten Zeitraum sehr gut mitgezogen. Von Training zu Training und Spiel zu Spiel, war eine Steigerung zu erkennen. Im letzten Turnierspiel hat sich das Team mit einem tollen kämpferischen Einsatz belohnt und das Prestigeduell gegen die Schweiz für sich entschieden. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Schritt für uns in der Entwicklung für die Aufgaben, die noch auf uns zukommen werden.“

Ergebnisse der U18-Frauen

07.11.2024 | Deutschland – Japan 0:3

08.11.2024 | Finnland – Deutschland 4:0

09.11.2024 | Schweiz – Deutschland 1:2 (Tore: N. Stellet, C. Wagner)

Erfolgreiche Tage für U18-Männer in Dänemark

Mit zwei Siegen im Gepäck reiste die deutsche U18-Nationalmannschaft aus Dänemark ab. Beim 4-Nationen-Turnier in Herning konnte sich das Team um U18-Bundestrainer Patrick Reimer über Siege gegen die Slowakei und Dänemark freuen – beim Spiel gegen Norwegen mussten sich die U18-Männer denkbar knapp nach Penaltyschießen geschlagen geben.

U18-Bundestrainer Patrick Reimer: „Wir haben in den letzten Spielen eine sehr gute Entwicklung der Mannschaft gesehen. Wir haben auch gelernt, wenn wir das Eishockey spielen, was wir uns vorgenommen haben, können wir Gegner dominieren. Wir wollten bei dieser Maßnahme wieder dazulernen, und das haben wir auch getan. Wir hatten wieder einige neue neue Spieler dabei, denen wir die Möglichkeit gegeben haben sich zu zeigen. Im Großen und Ganzen war es über die komplette Zeit wirklich eine sehr gute Mannschaftsleistung, auf die wir aufbauen können. Und wir freuen uns schon jetzt auf den Dezember-Lehrgang.“

Ergebnisse der U18-Männer

07.11.2024 | Norwegen – Deutschland 4:3 n.P. (Tore: T. Brandt, R. Griva 2x)

08.11.2024 | Deutschland – Slowakei 1:0 n.V. (Tor: T. Kose)

09.11.2024 | Dänemark – Deutschland 1:6 (Tore: S. Zwickl, G. Griva (2x), Dustin Willhöft, R. Griva, P. Stock)

U20-Männer: Wichtige Erfahrungen für anstehende WM gesammelt

Das Team von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter war für einen 2-Nationen-Vergleich mit Finnland nach Vierumäki gereist. Zwar mussten sich die U20-Männer drei mal auf der ungewohnt kleinen Eisfläche geschlagen geben, doch hat das Team wichtige Erkenntnisse für die Weltmeisterschaft im Dezember in Ottawa (CAN) sammeln können.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Es war eine sehr wichtige Maßnahme mit wichtigen Schlüssen für die Zukunft und die WM-Vorbereitung. Wir haben hier viel gelernt. Ich denke, die Spieler wissen, welche Art von Eishockey wir benötigen, um international erfolgreich zu sein und unser Ziel bei der Weltmeisterschaft zu erreichen. Jetzt gilt es diese Dinge konstant abzurufen und in unser Spiel einzubauen. Abschließend kann man sagen, dass der Kader sehr gut gearbeitet hat, alles gegeben und mit der nötigen Einstellung hier gegen Finnland gespielt hat. Hinsichtlich der WM werden auch noch einige Spieler dazukommen, die Qualität in unseren Kader bringen werden. Es war eine gute Erfahrung in Finnland, wir haben viel gelernt und diese Dinge wollen wir in die WM-Vorbereitung mitnehmen.“

Ergebnisse der U20-Männer

08.11.2024 | Finnland – Deutschland 4:2

09.11.2024 | Finnland – Deutschland 4:2

10.11.2024 | Finnland – Deutschland 4:0

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV