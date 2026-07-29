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Home Deutschland Nachwuchs DEB-Nachwuchsligen: U20- und U17-Spielpläne der Division 1 für die Saison 2026/2027 stehen fest
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DEB-Nachwuchsligen: U20- und U17-Spielpläne der Division 1 für die Saison 2026/2027 stehen fest

29. Juli 20261 Mins read57
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Jungadler Mannheim U20 feiert Meisterschaft - © Bruno Dietrich / City-Press
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München. (PM DEB) Für die Nachwuchsligen des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) beginnt Ende August die neue Saison 2026/2027.

Den Auftakt machen die U20-Mannschaften (DNL Division 1), die ab Samstag, den 29. August 2026, in die neue Spielzeit starten, um den Meistertitel unter sich auszuspielen.

Eine Woche später, am Samstag, den 5. September 2026, fällt der Startschuss für die U17 Division 1 Evaluierungsrunde Nord und Süd. Die Spielpläne für beide Altersklassen stehen ab sofort online zur Verfügung.

Die Spielpläne gibt es unter folgenden Links:

U20: https://deb-online.live/liga/herren/u20-dnl/
U17: https://deb-online.live/liga/herren/u17/

U15-Endturnier findet in Düsseldorf statt

Der Saisonhöhepunkt für die U15-Ligen wurde ebenfalls terminiert. Das Endturnier dieser Altersklasse wird vom 19. bis 21. März 2027 stattfinden. Austragungsort ist das Düsseldorfer Eisstadion an der Brehmstraße.

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