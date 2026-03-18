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Home Deutschland Nachwuchs DEB-Nachwuchsliga: U15-Endturnier findet am Wochenende in Düsseldorf statt
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DEB-Nachwuchsliga: U15-Endturnier findet am Wochenende in Düsseldorf statt

18. März 20261 Mins read39
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© Sportfoto-Sale (DR)
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München. (PM DEB) Das Eisstadion an der Brehmstraße ist erneut Austragungsort des U15-Endturniers.

Somit wird auch der Meistertitel der Saison 2025/2026 in Düsseldorf vergeben. Die dreitägige Veranstaltung findet von Freitag, den 20. März, bis Sonntag, den 22. März 2026, statt. Sechs U15-Mannschaften haben sich für das Saisonhighlight qualifiziert, bei dem im Modus „Jeder gegen jeden“ der Meister dieser Altersklasse ermittelt wird. Gespielt wird jeweils dreimal 16 Minuten. Tickets für das U15-Endturnier sind in Düsseldorf an der Tageskasse erhältlich.

Qualifizierte Mannschaften:

  • ERC Ingolstadt (1. Bayernliga Meisterrunde)
  • Jungadler Mannheim (2. Bayernliga Meisterrunde)
  • EV Landshut (3. Bayernliga Meisterrunde)
  • Kölner Junghaie (1. Verzahnung NRW/ SEV)
  • Eisbären Juniors Berlin (2. Verzahnung NRW/ SEV)
  • ESC Dresden (Qualifikant Relegation)

Der EV Landshut startet als Titelverteidiger in das Turnier und trifft zum Auftakt am Freitag, den 20. März 2026, um 8:30 Uhr auf den Ersten der Bayernliga-Meisterrunde, den ERC Ingolstadt. Das Turnier beschließen am Sonntag um 10:35 Uhr ebenfalls das Team des ERC Ingolstadt sowie die Jungadler Mannheim.

Die Mannschaft, die nach Austragung aller 15 Partien an der Tabellenspitze steht, wird zum U15-Meister der Saison 2025/2026 gekürt.

Auftaktpartien U15-Endturnier:

20.03.2026 I 08:30 Uhr I EV Landshut – ERC Ingolstadt

20.03.2026 I 10:30 Uhr I Kölner Junghaie – ESC Dresden

20.03.2026 I 12:30 Uhr I Jungadler Mannheim – Eisbären Juniors Berlin

Alle Spielpläne, Ergebnisse und Statistiken zu den Partien gibt es unter: U15 – DEB LIVE

Das gesamte Turnier wird live auf RED+ übertragen.

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