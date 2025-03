DEB-Nachwuchsliga: EV Landshut holt sich U15-Meistertitel

Düsseldorf. (PM DEB) Der U15-Meistertitel der deutschen Eishockey-Nachwuchsliga geht in der Spielzeit 2024/2025 an den EV Landshut.

Damit krönen die Niederbayern, die sich bereits den Spitzenplatz in der Bayernliga Meisterrunde sichern konnten, ihre starke Saison. Beim U15-Endturnier im Düsseldorfer Stadion an der Brehmstraße, konnte die Mannschaft aus Landshut vier Siege feiern und erspielte sich somit zwölf Punkte, die für Position eins in der Endabrechnung ausreichten. Denkbar knapp dahinter platzierten sich die Eisbären Juniors Berlin, die nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses den zweiten Rang einnehmen mussten. Allerdings präsentierte sich der EV Landshut auch im direkten Vergleich stärker und schlug die Berliner an diesem Wochenende deutlich mit 4:1.

Den amtierenden Meistern Jungadlern Mannheim blieb der dritte Titel in Folge verwehrt, die zweitplatzierten der Bayernliga Meisterrunde, landeten in der Schlusstabelle des U15-Endturniers auf dem fünften Platz.

Die erstplatzierten der Meisterrunde der Verzahnung NRW/ SEV, die Kölner Junghaie, starteten mit zwei Niederlagen ins Turnier, konnten sich aber im Verlauf des Wochenendes noch steigern und landeten letztlich auf Rang drei der Tabelle.

Das U15-Endturnier fand bereits zum dritten Mal in Folge im Düsseldorfer Stadion an der Brehmstraße statt und präsentierte sich, dank der Unterstützung vieler ehrenamtlicher Mitarbeiter, erneut als professioneller Ausrichter.

Alle Spielpläne, Ergebnisse und Statistiken zu den Partien gibt es unter:

https://deb-online.live/liga/herren/u15/?divisionId=16990

Ausrichter Düsseldorfer EG Mike van Hauten: „Wir können uns in den nächsten Jahren auf viele tolle Spiele im U17- und U20-Bereich freuen. Denn bei den U15-Meisterschaften dieses Jahr in Düsseldorf, haben wir viele talentierte und ambitionierte Spieler gesehen. Es hat Spaß gemacht, so viele großartige Mannschaften bei diesem Turnier zu Gast haben zu dürfen.“

Trainer EV Landshut Ewald Steiger: „Das Turnier war für die Mannschaft kräfteraubend, mit fünf Spielen in drei Tagen. Daher ziehen wir vor allen teilnehmenden Teams unseren Hut. Wir selbst sind sehr gut ins Turnier gestartet und haben die ersten vier Spiele verdient gewonnen, vor allem auch durch eine starke Defensivleistung unserer Mannschaft. Im letzten Spiel mussten wir eine Niederlage hinnehmen, aber das schmälert unsere Freude über den Titel nicht. Im letzten Jahr haben wir das Turnier mit einem Sieg abgeschlossen und sind am Ende vierter geworden, in diesem Jahr haben wir das letzte Spiel verloren und sind erster geworden – da ist mir die zweite Variante wesentlich lieber.“

Leiter DEB-Spielbetrieb Jonas Schwarzfischer: „Wir beglückwünschen den EV Landshut zum Gewinn der Deutschen U15-Meisterschaft. Die sechs besten U15-Mannschaften aus ganz Deutschland konnten sich beim diesjährigen Endturnier wieder unter Beweis stellen, haben ihr Bestes gegeben und leidenschaftlich um den Titel gekämpft. Ein großes Dankeschön geht an den Ausrichter Düsseldorfer EG, deren Präsidium und vor allem an die vielen ehrenamtlichen Helfer vor Ort, ohne die das Turnier nicht so ein großer Erfolg gewesen wäre.“

