DEB-Nachwuchsliga: ERC Ingolstadt holt sich U15-Meistertitel

Düsseldorf. (PM DEB) Der U15-Meistertitel der deutschen Eishockey-Nachwuchsliga geht in der Spielzeit 2025/2026 an den ERC Ingolstadt.

Damit krönen die Oberbayern eine herausragende Spielzeit, in der sie sich zuvor bereits den ersten Platz in der Meisterrunde der Bayernliga sichern konnten. Auch beim U15-Endturnier im Düsseldorfer Eisstadion an der Brehmstraße präsentierte sich das Team aus Ingolstadt in guter Form und gewann alle fünf Partien. Mit der optimalen Ausbeute von 15 Punkten setzte sich die Mannschaft an die Spitze der Abschlusstabelle und verwies die Jungadler Mannheim mit einem Rückstand von drei Punkten auf Rang zwei. Bis auf den Vergleich mit Ingolstadt gingen die Jungadler jeweils siegreich vom Eis.

Platz drei ging mit neun Punkten an die Eisbären Juniors Berlin. Titelverteidiger EV Landshut schloss das Turnier auf Rang vier ab, während die Plätze fünf und sechs an die Kölner Junghaie sowie die Dresdner Eislöwen Juniors gingen.

Zur Ehrung der teilnehmenden Mannschaften und Übergabe des Meisterpokals waren der DEB-Vorstandsvorsitzende Frank H. Lutz sowie Bundestorwarttrainer Entwicklung und Koordination Sebastian Vogl nach Düsseldorf gereist.

Das U15-Endturnier wurde bereits zum vierten Mal in Folge im Eisstadion an der Brehmstraße ausgetragen. Die Düsseldorfer EG präsentierte sich erneut als hervorragender Veranstalter des Turniers.

Alle Ergebnisse, Statistiken sowie die Abschlusstabelle gibt es unter:

https://deb-online.live/liga/herren/u15/

Stimmen zum U15-Endturnier in Düsseldorf

Mike van Hauten, Ausrichter Düsseldorfer EG: „Es hat uns erneut große Freude bereitet, die Teilnehmer des U15-Endturniers bei uns begrüßen zu dürfen. In insgesamt 15 Spielen präsentierten sich die sechs besten Mannschaften Deutschlands auf einem durchweg hohen sportlichen Niveau und boten den Zuschauerinnen und Zuschauern zahlreiche intensive Partien. Besonders das direkte Duell zwischen den beiden erstplatzierten Teams aus Ingolstadt und Mannheim sorgte noch einmal für einen spannenden Höhepunkt dieses Turniers.“

Bernie Bittel, U15-Headcoach ERC Ingolstadt: „Wir sind sehr stolz auf die Entwicklung unserer Mannschaft über das gesamte Turnier hinweg. In allen Spielen haben die Jungs großen Charakter gezeigt, Rückstände aufgeholt und sich immer wieder zurückgekämpft. Entscheidend war dabei der starke Teamgeist – mit viel Energie, positiven Vibes und unbedingtem Willen haben sie sich gegenseitig gepusht und sind von Spiel zu Spiel gewachsen. Das Turnier war insgesamt auf einem sehr hohen sportlichen Niveau und hat den Spielern alles abverlangt. Ein großer Dank gilt den Schiedsrichtern für ihre souveräne und professionelle Leitung sowie der Düsseldorfer EG für die hervorragende Organisation. Am Ende ist der Titel absolut verdient und eine großartige Belohnung für die gezeigten Leistungen.“

Maximilian Gumplinger, DEB-Spielbetrieb/Nachwuchsligen: „Wir gratulieren dem ERC Ingolstadt herzlich zum Gewinn der Deutschen U15-Meisterschaft. Beim diesjährigen Endturnier haben sich die sechs besten Teams ihrer Altersklasse aus ganz Deutschland miteinander gemessen, großen Einsatz gezeigt und mit viel Leidenschaft um den Titel gespielt. Unser besonderer Dank gilt der Düsseldorfer EG als Ausrichter, den Verantwortlichen vor Ort sowie den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die maßgeblich zum gelungenen Verlauf der Veranstaltung beigetragen haben.“