DEB-Nachwuchslehrgänge sind abgeschlossen – Bundestrainer ziehen Fazit

München. (PM DEB) Die Februarmaßnahmen der DEB-Nachwuchsteams in Frankreich, Slowakei, Finnland und am Bundesstützpunkt in Füssen sind absolviert.

Die Spieler reisten mit vielen neuen Erfahrungen in Richtung Heimat – die Trainerteams nehmen wertvolle Erfahrungen für die anstehenden Aufgaben mit nach Hause.

Weitere Informationen zu den U-Nationalmannschaften gibt es im Nachwuchsblog auf der DEB-Website: https://www.deb-online.de/news/deb-nachwuchs-blog-2025/

U16-Männer gewinnen 4-Nationen-Turnier in Frankreich

Zum Abschluss der Saison 2025/2026 waren die U16-Männer ins französische Vaujany gereist, um an einem 4-Nationen-Turnier teilzunehmen. Die DEB-Nachwuchsauswahl trat zuerst gegen die französischen Gastgeber an – im weiteren Turnierverlauf traf das deutsche Team auf die Mannschaften aus Norwegen und Österreich. U16-Bundestrainer Robin Beckers zeigt sich sowohl mit dem Turnierverlauf als auch mit der gesamten Saison zufrieden.

U16-Bundestrainer Robin Beckers: „Das Turnier war ein positiver Abschluss der U16-Saison. In unseren drei Länderspielen haben wir gute Leistungen gezeigt und waren technisch, läuferisch und spielerisch über weite Strecken überlegen. Gegen Norwegen haben wir allerdings nach klarer Führung etwas den Faden verloren und haben uns durch Strafen selbst aus dem Spiel genommen, obwohl wir lange die bessere Mannschaft waren. Über die Saison hinweg sehen wir eine positive Entwicklung, vor allem im spielerischen Bereich. Gleichzeitig nehmen wir mit, in manchen Situationen noch konsequenter und einfacher agieren zu müssen. Insgesamt war es ein guter Saisonabschluss, in dem sich wieder viele Spieler präsentieren konnten. Ein großes Dankeschön geht an das gesamte Team, für die Unterstützung und den wertvollen Input, über die ganze Saison hinweg.“

Ergebnisse der U16-Männer

04.02.2026 | Deutschland – Frankreich 9:1

05.02.2026 | Norwegen – Deutschland 6:5 n.V.

06.02.2026 | Österreich – Deutschland 0:6

U17-Männer mit drei Siegen in drei Spielen

Die Mannschaft von Honorar-Bundestrainer Sebastian Staudt absolvierte am Bundesstützpunkt in Füssen einen Ländervergleich mit der Slowakei. An drei aufeinanderfolgenden Tagen traten beide Teams gegeneinander an. Die deutsche U17-Nationalmannschaft durfte hierbei drei Mal als Sieger vom Eis gehen.

Honorar-Bundestrainer Sebastian Staudt: „Die Maßnahme mit den drei Spielen gegen die Slowakei war ein starker Abschluss einer intensiven Saison. Nicht nur die Ergebnisse haben gestimmt, sondern vor allem die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Das Team ist in kürzester Zeit zusammengewachsen, hat mit viel Leidenschaft gespielt und dabei große Mentalität und Charakterstärke bewiesen. Ich bin stolz auf die Spieler und ihre Entwicklung.

Vier Siege aus sechs Spielen in dieser Saison sprechen für sich und zeigen, welches Potenzial in diesem Jahrgang steckt. Besonders freut mich, dass sich viele Spieler präsentieren konnten und wir in der Breite eine hohe Qualität gesehen haben.“

Ergebnisse der U17-Männer

06.02.2026| Deutschland – Slowakei 5:1

07.02.2026| Deutschland – Slowakei 7:6 n.P.

08.02.2026| Deutschland – Slowakei 6:3

U18-Männer reisen mit wichtigen Erkenntnissen aus Piestany ab

Die U18-Nationalmannchaft hat ein 4-Nationen-Turnier in Piestany (SVK) absolviert. Die Mannschaft von U18-Bundestrainer Andreas Becherer traf in diesem Zuge auf die Teams aus

Lettland und Norwegen sowie zum Turnierauftakt die slowakischen Gastgeber. Für die DEB-Auswahl war dies die letzte Maßnahme vor der IIHF U18-Weltmeisterschaft 2026, die vom 22. April bis 2. Mai in Trencin und Bratislava (SVK) stattfindet.

U18-Bundestrainer Andreas Becherer: „Wir sind mit dem Turnier in Piestany nicht ganz zufrieden. Nach dem starken Auftritt im Dezember hatten wir uns weitergehende Entwicklungsschritte erhofft. Uns hat etwas die Energie gefehlt, was sich teilweise in falschen Entscheidungen und technischen Fehlern widergespiegelt hat. Insgesamt war es eher ein Treten auf der Stelle, auch wenn wir das letzte Spiel noch positiv gestalten konnten. Trotzdem nehmen wir wichtige Erkenntnisse mit – vor allem, dass wir bei fehlender Frische unser Spiel einfacher und klarer halten müssen. Mit Blick auf die WM war das Turnier daher wertvoll, weil wir gesehen haben, wer auch in solchen Phasen die richtigen Entscheidungen trifft. Positiv bleiben der Einsatz, der Wille der Mannschaft und die gute Teamchemie festzuhalten.“

Folgt uns gerne ….



Ergebnisse der U18-Männer

05.02.2026 | Slowakei – Deutschland 6:2

06.02.2026 | Deutschland – Lettland 3:4 n.P.

07.02.2026 | Norwegen – Deutschland 2:6

U19-Männer schließen 5-Nationen-Turnier in Finnland ab

Bei der einzigen Saisonmaßnahme der U19-Nationalmannschaft stand in der Spielzeit 2025/2026 ein 5-Nationen-Turnier im finnischen Joensuu auf dem Programm. In einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld traf die DEB-Nachwuchsauswahl von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter auf Gastgeber Finnland sowie Schweden, Tschechien und die Schweiz.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Wir haben ein intensives Turnier mit vier anspruchsvollen Spielen absolviert. Positiv hervorzuheben ist der durchgehend hohe Einsatz unserer Mannschaft – die Spieler haben in jeder Partie alles gegeben. Gegen Schweden hat uns im letzten Drittel etwas die Energie gefehlt. Im Spiel gegen Finnland war dann bereits eine klare Steigerung erkennbar, auch wenn wir unsere Chancen nicht konsequent nutzen konnten. Gegen Tschechien haben wir gut begonnen, uns dann aber durch ein vermeidbares Gegentor aus dem Rhythmus bringen lassen. Im letzten Spiel gegen die Schweiz haben wir noch einmal alles investiert, uns im Verlauf der Partie gesteigert und uns am Ende für den Einsatz mit einem Sieg belohnt. Insgesamt war das Turnier eine wichtige Maßnahme mit wertvollen Erkenntnissen für unsere weitere Entwicklung.“

Ergebnisse der U19-Männer

04.02.2026 | Deutschland – Schweden 1:8

05.02.2026 | Finnland – Deutschland 2:0

06.02.2026 | Deutschland – Tschechien 0:2

08.02.2026 | Deutschland – Schweiz 3:2