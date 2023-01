DEB-Nachwuchsauswahl um U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter muss sich Tschechien mit 1:8 geschlagen geben

Halifax. (PM DEB) Die deutsche U20-Nationalmannschaft verliert ihr viertes und letztes Vorrundenspiel der WM-Gruppe A gegen Tschechien mit 1:8 und trifft im Viertelfinale auf...

Halifax. (PM DEB) Die deutsche U20-Nationalmannschaft verliert ihr viertes und letztes Vorrundenspiel der WM-Gruppe A gegen Tschechien mit 1:8 und trifft im Viertelfinale auf den Sieger der Partie Finnland gegen die USA.

Das Tor auf deutscher Seite erzielte der Stürmer Veit Oswald (33.), welcher ebenfalls zum besten deutschen Spieler ausgezeichnet wurde. Am 02. Januar 2023 spielt das Team um U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter dann in Moncton gegen den ersten der Gruppe B um den Einzug ins Halbfinale.

• Bennet Roßmy (Eisbären Berlin / Lausitzer Füchse) führte das DEB-U20-Team heute als Kapitän auf das Eis. An seiner Seite assistierten Leon van der Linde (EHC Red Bull München / ESV Kaufbeuren) sowie Nikolaus Heigl (Red Bull Hockey Juniors).

• Nikita Quapp (Eisbären Berlin / Lausitzer Füchse) startete heute im Tor. Simon Wolf (Red Bull Hockey Juniors) löste ihn zur Hälfte der Spielzeit ab.

• Der deutsche Torschütze der heutigen Partie ist Veit Oswald (EHC Red Bull München / SC Riesersee), welcher ebenfalls zum besten Spieler der Partie ausgezeichnet wurde.

• Heute nicht im Line-Up: Rihard Babulis (EC Bad Nauheim), Yannick Proske (Iserlohn Roosters)

• Für den verletzten Yannick Proske lief heute erstmals der angereiste Sebastian Cimmerman (EHC Red Bull München / ESV Kaufbeuren) auf.

Ausführliche Statistiken: 2023 IIHF-WORLD-JUNIOR-CHAMPIONSHIP (iihf.com)

MAGENTA Sport zeigt alle Spiele ab dem Viertelfinale der 2023 IIHF-U20-Weltmeisterschaft in Kanada live und kostenlos.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Wir haben im Verlauf der Gruppenphase zwei gute Partie absolviert, aber auch nach den Back-to-Back Spielen gemerkt, dass wir nicht in der Lage waren körperlich und läuferisch mitzuhalten. Unterm Strich muss ich aber auch sagen, dass das Team viel versucht hat. Wir haben unser internes Ziel erreicht und stehen jetzt wieder im Viertelfinale. Darauf dürfen die Jungs auch sehr stolz sein. Wir werden versuchen die Energietanks nun aufzuladen, um dann im Viertelfinale auch wieder eine Partie abzuliefern, wie gegen Schweden oder auch Österreich.“

Stürmer Veit Oswald: „Wir hatten zwei sehr schwierige Spiele am Anfang dieser Gruppenphase, sind jedoch auch froh, dass wir das Viertelfinale erreicht haben. Ich glaube weiß, dass im Viertelfinale alles möglich ist. Wir wollen alles geben und schauen, dass wir uns morgen gut auf diese Partie vorbereiten, um uns auch die Chancen auf einen Sieg zu erhalten.“

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Wir haben gestern unser großes Ziel in einem sehr emotionalen Spiel erreicht. Heute hat man gemerkt das diese Emotionen gefehlt haben und wir auch müde waren. Wir werden fokussiert und positiv in das Viertelfinale gehen, zum dritten Mal in Folge. In einem K.O.-Spiel ist alles möglich, aber wir müssen definitiv besser spielen als heute um eine Chance zu haben.“

Der Spielplan der deutschen U20-Nationalmannschaft

18.12.2022 | 18:00 (dt. Zeit 23 Uhr) | Testspiel | Deutschland – Slowakei 5:0

20.12.2022 | 19:00 (dt. Zeit 0 Uhr +1) | Testspiel | Deutschland – Österreich 3:4 n.V.

22.12.2022 | 19:00 (dt. Zeit 0 Uhr +1) | Testspiel | Deutschland – Lettland 6:3

27.12.2022 | 14:30 (dt. Zeit 19:30) | Deutschland – Schweden 0:1

28.12.2022 | 19:30 (dt. Zeit 00:30 +1) | Kanada – Deutschland 11:2

30.12.2022 | 17:30 (dt. Zeit 22:30) | Deutschland – Österreich 4:2

31.12.2022 | 14:30 (dt. Zeit 19:30) | Tschechien – Deutschland 8:1